體育署全力慰留莊智淵 高俊雄：一定要成功

（中央社記者龍柏安台北2日電）體育署長高俊雄今天表示，體育署將會盡全力慰留莊智淵，目標就是要把中華桌球代表隊最強戰力組合起來，因此他強調：「一定要成功」。

台灣桌球名將莊智淵昨晚深夜在臉書上拋出震撼彈，表示將不參加今年9月的巴拉圭公開賽與亞洲桌球錦標賽，並透露也放棄參加明年東京奧運，未來國際賽不會加入代表隊，引發軒然大波。

體育署今天上午召開記者會，由高俊雄親自說明，他開宗明義強調，體育署的立場非常明確，就是要全力慰留莊智淵，而他也提到，每一個選手與教練都在替成功找方法，「體育署也在為成功找方法」。

高俊雄坦言，目前台灣男桌以世界排名第10的林昀儒掛首、接下來包括莊智淵及陳建安，都是國家隊男桌主力球員，他會盡全力，把最好的戰力組合起來。

莊智淵表態不打國家隊，外界認為是因為他與教練團間有嫌隙，對於是否會以換教練的方式來慰留莊智淵，高俊雄強調，體育署絕不會用條件交換，不過他們會去了解事情發生的始末，希望未來避免類似事件發生。

桌球協會則表示，看到莊智淵在臉書上宣布不打奧運與國家隊，都嚇了一跳，不過協會強調，之前理事長已同意莊智淵打完巴拉圭公開賽後，只打亞錦賽個人賽的要求，並且和莊智淵溝通了好幾次，「我們當然還是希望他能打奧運」。

桌協表示，以協會的立場，是希望創造對選手有利的環境，讓球員打出好的表現，創造雙贏局面，他們也都相信，莊智淵去打奧運對中華隊的整體戰力更有利，而目前體育署已介入溝通，希望之後能傳出好消息。（編輯：李亨山）1080902