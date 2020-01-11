懷孕8週禁墮胎公投提案 中選會駁回

（中央社記者顧荃台北11日電）公民團體提懷孕滿8週禁墮胎公投案，中央選舉委員會今天表示，去年11月函請提案人限期補正說明，補正經提委員會審議，認定仍不符合規定，決議予以駁回。

中央選舉委員會今天召開委員會議，審議7項全國性公民投票提案，其中包括彭迦智領銜提出的公投案「你是否同意優生保健法施行細則第15條第1項本文：人工流產應於妊娠24週內施行，修正為人工流產應於妊娠8週內施行。」

中選會下午透過新聞稿表示，去年11月21日函請提案人的領銜人限期補正，補正經提委員會審議，認定仍不符合規定，決議依法予以駁回。

中選會官員說明，駁回主因是公投提案的格式不符規定，且語意不夠清楚，經限期補正仍未符合規定；此案雖有是否涉及人權議題的爭議，但因格式已不符規定，因此實體部分也不需再討論。

另外，中選會今天審議的另6項公投提案，包括人工流產前應有6天思考期、另立專法規範公營事業負責人公開遴選、九二共識就是擱置爭議與務實協商、政府應立法確定非煤時間表等，將舉行聽證，釐清相關爭點。（編輯：楊凱翔）1090111