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伍麗華陳瑩改變原民政治版圖 國民黨鐵票缺角

最新更新：2020/01/14 15:43
原住民選票向來被視為中國國民黨的鐵票，這次民進黨提名的屏東、台東「雙東姐妹」山地原住民伍麗華（左）及平地原住民陳瑩（右）在立委選戰中勝出，改變原住民政治版圖，將攜手進入國會。（賴坤成提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年1月14日
原住民選票向來被視為中國國民黨的鐵票，這次民進黨提名的屏東、台東「雙東姐妹」山地原住民伍麗華（左）及平地原住民陳瑩（右）在立委選戰中勝出，改變原住民政治版圖，將攜手進入國會。（賴坤成提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年1月14日

（中央社記者盧太城台東縣14日電）立委選舉落幕，立委當選人伍麗華破天荒地搶下民進黨30多年來首席山原立委；而連任成功的平原立委陳瑩，也再度擴大平原政治版圖，原民「雙東姐妹」讓國民黨的鐵票缺一塊。

原住民選票向來被視為中國國民黨的鐵票，原住民最多的台東縣，從基層民意代表到縣議員，以及過去的省議員、國大代表，到立委清一色都是國民黨或親民黨員等泛藍版圖；鄉鎮長、村里長也同樣。

直到民國93年、第6屆立委選舉，原住民席次有8席（平原、山原各4席）。陳瑩在父親、當時原民會主委陳建年大力輔選下，當選平原立委，讓民進黨首次拿下原住民區域立委。

第7屆立委選戰，陳瑩轉戰不分區。由陳秀惠轉戰平原立委選區，她在5名候選人中為最低得票，僅得5710票，以得票率8.71%落敗。

第8屆立委選舉，民進黨未推平原立委候選人；第9屆、民國105年，陳瑩再度披掛上陣，順利幫民進黨奪回灘頭堡；這次立委選舉，民進黨在2018年選戰挫敗的氛圍下，徵召原本可以轉戰不分區的陳瑩參選連任。

民進黨在2018年選戰挫敗的氛圍下，徵召原本可以轉戰不分區的陳瑩（中）參選連任。圖為陳瑩的台東競選總部2019年12月21日成立。（中央社檔案照片）
民進黨在2018年選戰挫敗的氛圍下，徵召原本可以轉戰不分區的陳瑩（中）參選連任。圖為陳瑩的台東競選總部2019年12月21日成立。（中央社檔案照片）

陳瑩臨危受命，不僅順利連任，也從第9屆的吊車尾，在這此選戰中擠進第2，以高票當選，還贏過國民黨廖國棟，擴大民進黨在平地原住民的政治版圖。

在山地原住民部分，更是國民黨鐵票中的鐵票，就算第9屆立委選舉，民進黨提名曾擔任過原民會主委的瓦歷斯．貝林參選，依然踢到鐵板，撼動不了國民黨。

這次民進黨提名擔任過校長、屏東縣政府原民處長伍麗華參選，喊出保住屏東縣一席原住民立委訴求，在屏東縣長潘孟安加持下成功發酵，守住屏東選票；在台東縣，有前立委賴坤成披星戴月輔選，一舉在台東拿下1075選票，勝過國民黨提名的孔文吉822票，成功擠入第3高票當選。

伍麗華贏得這席山地原住民立委，在政壇深具意義，正如潘孟安所說，「民進黨能產生30年來第1席山地原住民立委是困難中的困難，原住民鄉要能攻城略地，並不容易」。

屏東、台東的「雙東姐妹」伍麗華及陳瑩在立委選戰中勝出，改變原住民政治版圖；接下來的謝票，2人都不約而同地說，最少要花一週的時間全國走透透、翻山越嶺謝票。（編輯：戴光育）1090114

第10屆立法委員選舉結果11日揭曉，民進黨籍候選人伍麗華（中）贏得山地原住民立委，在政壇深具意義。圖為伍麗華11日自行宣布當選情形。（中央社檔案照片）
第10屆立法委員選舉結果11日揭曉，民進黨籍候選人伍麗華（中）贏得山地原住民立委，在政壇深具意義。圖為伍麗華11日自行宣布當選情形。（中央社檔案照片）
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