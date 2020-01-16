黃國昌下一步 除了當律師也想轉戰主持人[影]

立委黃國昌確定無法繼續留任國會，他16日談及下一步時表示，除了開設律師事務所，也想轉戰當主持人。（圖取自黃國昌國會質詢YouTube網頁youtube.com）

（中央社記者郭建伸台北16日電）由於時代力量2020大選只分配到3席不分區立委，立委黃國昌確定無法繼續留任國會。談及下一步，他今天表示，除了開設律師事務所，也想轉戰當主持人，並仿效「美國60分鐘」開設節目。

黃國昌今天接受廣播節目「POP大國民」專訪，談論自己的未來工作並分析政壇。黃國昌提及，自己不排斥當廣播或電視主持人。

主持人蔡詩萍詢問，離開立法院後還能繼續當戰神嗎？黃國昌說，戰神這名號真的不敢當，他只是做好自己的工作。

黃國昌說，單一選區兩票制實行至今10幾年，很多長輩目前仍沒有深入了解，但有越來越多年輕人跟社會中堅份子正在改變。他認為，分裂投票未來會是選舉常態，民眾會各自判斷挑選總統、區域立委、政黨票。

蔡詩萍詢問，目前最有可能還是先回去當律師？黃國昌說，律師是他的專業，他是先當律師，才出國唸書並當學者，過去曾當過商務律師。被問及是否擔心不熟練？黃國昌笑說，請大家相信他的專業。

黃國昌說，過去接獲的案子，他會順利讓未來的黨團接手，但若民眾信任他，他會繼續處理，強調自己揭弊從不靠立委保護傘，都是在立院外開記者會。

黃國昌表示，他目前想開設類似「美國60分鐘」的節目，每週1次1小時；他擅長組合內容，但影像不是他的專長，最近也在諮詢一些傳播界的朋友可行性。

黃國昌提到，他不想談選後的紛紛擾擾，只想謝謝投給時力的選民。

但他認為，2020選舉最大的遺憾，是選舉中花太少時間討論對台灣重要的問題，現在選舉結束，有很多現實問題要處理，例如台灣如何面臨美中貿易談判第一階段協議、美食外送員被減薪、新南向政策效益尚未顯現。

黃國昌坦言，針對這些問題，立委在國會可能只能狗吠火車，行政部門才能創造改變，他盼行政部門還是能好好處理內政民生經濟議題。（編輯：紀淑芳）1090116