更多編輯台推薦新聞：
選後觀察 美國學者指國民黨面臨兩大立即挑戰
政治

選後觀察 美國學者指國民黨面臨兩大立即挑戰

大陸冷氣團南下 4縣市氣溫恐下探10度
生活

大陸冷氣團南下 4縣市氣溫恐下探10度

影片／與網紅聊女權寵物 蔡總統：台灣重能力不看性別
政治

影片／與網紅聊女權寵物 蔡總統：台灣重能力不看性別

影片／袋熊擅長挖地洞 意外成為澳洲野火救命英雄
國際

影片／袋熊擅長挖地洞 意外成為澳洲野火救命英雄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

台南維冠大樓倒塌 南檢求償判賠逾7500萬元

最新更新：2020/01/17 19:01
台南維冠大樓2016年2月因強震倒塌，造成115人死亡，台南地檢署向建商林明輝等人求償犯罪被害補償金，台南地院17日判賠新台幣7536萬1186元及法定利息，全案可上訴。（中央社檔案照片）
台南維冠大樓2016年2月因強震倒塌，造成115人死亡，台南地檢署向建商林明輝等人求償犯罪被害補償金，台南地院17日判賠新台幣7536萬1186元及法定利息，全案可上訴。（中央社檔案照片）

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南維冠大樓2016年2月因強震倒塌，造成115人死亡，台南地檢署向建商林明輝等人求償犯罪被害補償金，台南地院今天判賠新台幣7536萬1186元及法定利息，全案可上訴。

台南地檢署向林明輝、維冠公司經理洪仙汗、建築師鄭進貴、張魁寶、大合鑽探技術公司技師鄭東旭、及大合鑽探技術公司等，提起犯罪被害補償金民事訴訟案，求償8356萬1186元。

台南地院今天判決，林明輝、鄭進貴、鄭東旭、張魁寶、洪仙汗應連帶給付7536萬1186元及法定利息，大合鑽探技術公司就前項給付，應和鄭東旭連帶給付。

台南地檢署發言人林仲斌說，待收到判決後，再視判決理由決定是否上訴。

中華民國消費者文教基金會對維冠公司負責人林明輝、維冠公司設計部經理洪仙汗、建築師張魁寶及鄭進貴、大合鑽探技術公司技師鄭東旭及大合鑽探技術公司提起團體訴訟，請求損害賠償新台幣5億餘元、懲罰性賠償29億餘元，求償總額為35億餘元。

台南地方法院昨天判決，林明輝、張魁寶、鄭進貴、洪仙汗、鄭東旭應給付損害賠償4億633萬5339元及法定利息；林明輝、張魁寶、鄭進貴及大合公司應給付懲罰性賠償2億9429萬7935元及法定利息。全案可上訴。

南檢向林明輝等人求償犯罪被害補償金民事訴訟案，是台南維冠大樓總共6個民事求償案中，業經一審判決的第2案。

林明輝等5人全因業務過失致死，判刑5年定讞；先前遭羈押的林明輝，2017年9月21日轉受刑人身分，其他4人也於2019年3月4日入監服刑。（編輯：吳協昌）1090117

延伸閱讀
維冠案首件民事賠償判7億 災戶嘆換不回人命維冠大樓地震倒塌115死 建築師等4人判刑5年定讞影片／九二一開啟20年救災人生 7旬嬤勇闖災難現場
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報