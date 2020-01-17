台南維冠大樓倒塌 南檢求償判賠逾7500萬元

台南維冠大樓2016年2月因強震倒塌，造成115人死亡，台南地檢署向建商林明輝等人求償犯罪被害補償金，台南地院17日判賠新台幣7536萬1186元及法定利息，全案可上訴。（中央社檔案照片）

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南維冠大樓2016年2月因強震倒塌，造成115人死亡，台南地檢署向建商林明輝等人求償犯罪被害補償金，台南地院今天判賠新台幣7536萬1186元及法定利息，全案可上訴。

台南地檢署向林明輝、維冠公司經理洪仙汗、建築師鄭進貴、張魁寶、大合鑽探技術公司技師鄭東旭、及大合鑽探技術公司等，提起犯罪被害補償金民事訴訟案，求償8356萬1186元。

台南地院今天判決，林明輝、鄭進貴、鄭東旭、張魁寶、洪仙汗應連帶給付7536萬1186元及法定利息，大合鑽探技術公司就前項給付，應和鄭東旭連帶給付。

台南地檢署發言人林仲斌說，待收到判決後，再視判決理由決定是否上訴。

中華民國消費者文教基金會對維冠公司負責人林明輝、維冠公司設計部經理洪仙汗、建築師張魁寶及鄭進貴、大合鑽探技術公司技師鄭東旭及大合鑽探技術公司提起團體訴訟，請求損害賠償新台幣5億餘元、懲罰性賠償29億餘元，求償總額為35億餘元。

台南地方法院昨天判決，林明輝、張魁寶、鄭進貴、洪仙汗、鄭東旭應給付損害賠償4億633萬5339元及法定利息；林明輝、張魁寶、鄭進貴及大合公司應給付懲罰性賠償2億9429萬7935元及法定利息。全案可上訴。

南檢向林明輝等人求償犯罪被害補償金民事訴訟案，是台南維冠大樓總共6個民事求償案中，業經一審判決的第2案。

林明輝等5人全因業務過失致死，判刑5年定讞；先前遭羈押的林明輝，2017年9月21日轉受刑人身分，其他4人也於2019年3月4日入監服刑。（編輯：吳協昌）1090117