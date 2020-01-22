苦苓指韓國瑜負債近400億 高市府提告

（中央社記者陳朝福高雄22日電）作家苦苓指高雄市長韓國瑜上任沒作為迄今舉債高，並推算「罷韓省1200億」。高雄市政府要求道歉未獲回應後，今天委由律師向高雄地檢署提告涉加重誹謗罪嫌。

苦苓接受中央社記者電訪時表示，一切靜待司法審理。

高雄市政府發布新聞表示，苦苓17日在媒體專欄及臉書發文指韓國瑜迄今負債近400億元，什麼也沒做等錯誤的訊息，市府多次澄清是借新還舊，要求苦苓限期公開澄清道歉，否則提告。

高雄市政府表示，相關錯誤的訊息，供社會大眾瀏覽、分享、點閱，無根據的詆毀高雄市政府，抹黑韓國瑜，嚴重損及市府聲譽，市府於19日限期2天內公開澄清道歉，否則依法提告，但苦苓不僅不願道歉，猶變本加厲，持續於他對外公開的臉書，繼續公開發表誹謗、侮辱的貼文，20日接受電視媒體採訪表示絕對不道歉，市府為捍衛聲譽及權益委由律師遞狀對苦苓提出刑事告訴，以正視聽。

苦苓在其專欄指出「罷免韓國瑜，不但不會多花2億，反而會省下1200億」，苦苓表示，「一個天大的秘密沒有人注意到：韓國瑜上任高雄市長迄今，已經負債近400億元，而且什麼也沒做，錢也不知道到哪裡去了。如果照這個『進度』，韓國瑜萬一做滿4年的高雄市長，他的負債總共可能達到1600億、而且還是跟現在一樣一事無成」。（編輯：黃世雅）1090122