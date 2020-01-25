上回從缺 南鯤鯓代天府順利抽出國運籤

台南南鯤鯓代天府25日舉辦抽國運籤活動，去年抽完60支籤後宣告沒有國運籤，今年則在第16支籤抽出籤首為「漢李廣父子陣亡」的籤詩。中央社記者楊思瑞攝 109年1月25日

（中央社記者楊思瑞台南25日電）曾在2015年抽出「武則天坐天」國運籤的台南南鯤鯓代天府，今天循古禮在大年初一舉辦抽國運籤活動。去年抽完60支籤後宣告沒有國運籤，今年則在第16支籤順利抽出結果。

今年是南鯤鯓代天府連續第10年在大年初一舉辦抽國運籤活動，廟方依循古禮進行，從放有60支籤的籤筒中抽出一支，再向神明擲筊請示，以擲出3次聖筊為落定；若未擲出3聖筊，再抽下一支籤。因曾在2015年抽出「武則天坐天」的國運籤，被外界聯想為女性執政，後來當年由總統蔡英文贏得大選。

由於去年抽完60支籤沒有擲出3個聖筊，機率極低，也是建廟300多年來首次出現，引發議論。今年的抽國運籤活動相當受信徒注意，吸引不少人到場觀看。在儀式開始後，現場不時傳出驚呼聲；結果在抽到第16支籤時，順利擲出3個聖筊。

今年抽出的籤對應的籤首為「漢李廣父子陣亡」，與2018年抽出的國運籤相同。籤詩內容則為「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」。

南鯤鯓代天府指出，抽國運籤活動與政治無關，為避免爭議，廟方依慣例「只抽籤、不解籤」，內容交由外界自行解讀。（編輯：張銘坤）1090125