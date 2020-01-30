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抗武漢肺炎國際挺台聲量不斷 歐盟：WHO應納入台灣
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情11/100

淘寶賣口罩寄中國 財政部：休想挑戰公權力

最新更新：2020/01/30 21:13

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）財政部今天表示，接獲有業者在淘寶販售口罩，並註明可將商品寄送至中國大陸，雖然業者稍早已自行將商品下架，財政部仍呼籲，違規以快遞、郵包寄口罩出國，海關必定嚴格攔查。

配合經濟部公告從1月24日起至2月23日，管制紡織材料製口罩出口1個月，海關對以一般出口貨物或郵包、快遞寄送口罩至國外的情形，全面展開查緝，1片都不放行。

財政部今天晚間於官方臉書粉絲頁發文表示，嚴防武漢肺炎，為優先供應國內口罩需求，實施口罩管制出口1個月，近日卻有不肖業者於台灣購買口罩後，再放到網路平台販售至中國大陸，財政部在此鄭重聲明，海關必定嚴格攔查，防疫不容破口。

財政部關務署官員表示，經由通報得知，淘寶網站上有業者上架販售口罩，並以文字說明，可在台灣代購後再寄送中國大陸給購買的民眾；不過，稍早業者已自行將商品下架。

關務署官員指出，在網路上販售口罩並不違法，但目前正值口罩出口管制期間，一旦口罩是要寄出國外，海關依法一定嚴格攔查，查獲的口罩將全數沒收，最終移給衛福部疾管署作為防疫之用；情節重大的一般出口及快遞違規案件，依法海關還可對寄送者處貨價3倍以下罰鍰。（編輯：蘇志宗）1090130

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