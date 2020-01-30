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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎恐影響東奧 體育署：盼如期舉行

最新更新：2020/01/30 20:43

（中央社記者龍柏安台北30日電）武漢肺炎疫情席捲全球，若疫情持續擴大，外界擔心恐將影響7月登場的2020東京奧運，體育署則表示，目前仍期盼奧運如期舉行，但也會做好疫情防護宣導與準備。

中國武漢爆發的新型冠狀病毒在全球多個國家傳出疫情，台灣也有確診案例，為防堵疫情持續擴大，原訂在中國武漢舉行的奧運拳擊、女足奧運資格賽，都被迫移至約旦與澳洲舉行。

此外，預計3月27日至29日在中國西安舉行的角力奧運亞洲區資格賽，也可能移至其他國家舉辦，包括烏茲別克、哈薩克與南韓都是可能地點。

就連今年3月在南京登場的世界室內田徑錦標賽也傳出停辦，而這項2年一度的田徑大賽，確定延至2021年舉辦。

此外外界憂心，4年一度的體壇盛會東京奧運，是否也會因疫情影響，面臨延期或停辦，對此中華奧會顧問孫立群則表示：「目前國際奧會與日本還沒傳出任何消息。」

體育署競技組副組長藍坤田則坦言，他相信全世界每個國家都很擔心疫情，目前距離奧運開幕尚有一段時間，或許仍要端視奧運登場前疫情的控制狀況而定。

藍坤田並表示，目前已有請國家運動訓練中心對選手進行防疫宣導，也暫緩各代表隊前往中國地區進行移訓，他說：「若奧運期間仍有疫情，也會有專業醫療團隊陪同代表團前往日本，幫忙照護選手安全。」（編輯：葉俐緯）1090130

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