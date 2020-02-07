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中國研究：穿山甲是武漢肺炎病毒潛在中間宿主
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憂心武漢肺炎疫情升溫 台股震盪下跌逾百點

最新更新：2020/02/07 11:24
亞股對武漢肺炎疫情擔憂再度燃起，台股7日開低震盪，權值股走跌，防疫概念股點火，盤中指數下跌逾百點。（中央社檔案照片）
亞股對武漢肺炎疫情擔憂再度燃起，台股7日開低震盪，權值股走跌，防疫概念股點火，盤中指數下跌逾百點。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北7日電）中國調降美國商品關稅，激勵美股創新高，但亞股對武漢肺炎疫情擔憂再度燃起，台股今天開低震盪，權值股走跌，防疫概念股點火，盤中指數下跌逾百點，至11617點。

中國調降美國商品關稅獲市場掌聲，華爾街股市3大指數今天全數締造新高，歐洲股市也收漲，日韓港陸等亞股均呈現弱勢。

台股今天開低震盪，至11時左右，加權指數來到11631點，下跌117點，跌幅0.99%，成交值來到672億元，早盤低點抵11617.95點，仍守5日線11574點。

權值股普遍下跌，晶圓代工廠台積電下跌4元，來到328.5元，跌幅1.2%。大立光至4755元，跌幅1.86%，同為光學族群的玉晶光下跌10元，至528元，跌幅逾1.86%，鴻海下跌0.6元，至83元，跌幅0.72%。

市場對武漢肺炎疫情的擔憂再度點燃，生技防疫概念股重新發動強漲，不織布大廠康那香股價大漲逾7%，至18元，南六股價漲停至166.5元；毛寶上漲逾7%，至20.6元。亞諾法攜手日本Cellspect開發武漢肺炎快篩平台，今天股價觸及漲停板32.45元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，市場對疫情的擔憂再度燃起，防疫概念轉強，台股呈現弱勢走勢，加上指數碰上季線11770點反壓區，近幾日反彈都沒有帶量，短線遭逢壓力。（編輯：鄭雪文）1090207

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