曼城違財政公平 歐洲足總重手禁參與歐冠歐霸兩季賽事

歐洲足球總會14日宣布，英超曼城隊因嚴重違反財政公平競爭，將被禁止參加歐冠（Champions League）、歐霸（Europa League）等賽事兩季。圖為英超曼城隊1月26日的比賽畫面。（美聯社）

（中央社瑞士尼昂14日綜合外電報導）歐洲足球總會（UEFA）今天宣布，英超曼城隊因嚴重違反財政公平競爭，將被禁止參加歐冠（Champions League）、歐霸（Europa League）等賽事兩季。

UEFA規定，球團不得無限度砸錢，必須將虧損控制在一定門檻，以免豪門競相「用錢堆冠軍」。曼城被踢爆違反財政公平規定，2012到2016年間向UEFA虛報贊助商收益。

法新社報導，除被禁賽兩季外，曼城還得挨罰3000萬歐元（近10億新台幣）。曼城則立刻宣布要向體育仲裁法庭（CAS）申訴。

UEFA在禁賽聲明中宣布：「仲裁總會（Adjudicatory Chamber,UEFA旗下仲裁球隊財務控制的單位）對曼城祭出懲戒，直接禁止曼城參加未來兩季（2020-21、2021-22）的UEFA球會俱樂部型賽事。」

UEFA指稱曼城拒絕配合調查，還說雖然曼城有權申訴，但申訴不代表可以逃過被禁賽命運。UEFA是根據德國明鏡周刊去年揭露的報導，對曼城調查。

由於英超前4強可直接晉級歐冠小組賽，本季排在英超第2的曼城被禁，代表這季英超老五可以直接進到2020-21歐冠小組賽。

此案也可能衝擊到曼城主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）動向。瓜迪歐拉上月表示若沒能在本季歐冠16賽打敗皇馬晉級就走人，加上他2016年被曼城網羅的合約理有跳脫條款，瓜帥更有理由離開兩年不能踢歐戰的曼城，一些大咖球星也可能想棄船。

不過這也不是曼城第一次違反公平財政競爭規定。2014年5月曼城就曾為此挨罰6000萬歐元，且得縮減陣容踢當時的歐冠。（譯者：陳亦偉）1090215