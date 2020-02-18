武漢肺炎／高雄漢來等飯店因應 暫關客房省開銷

（中央社記者陳朝福、王淑芬高雄18日電）因應武漢肺炎衝擊住房率並節省不必要開銷，高雄多家老字號飯店暫關閉部分客房，有業者放無薪假及協助員工轉業或退休，對於飯店業這波景氣是否如預期4月回升「審慎樂觀」。

25年的高雄老字號漢來大飯店，因應武漢肺炎衝擊住房率，2月來住房率下降僅達3成，將原本20層樓的客房共535間，暫時先關掉10個樓層的約200間客房。

漢來大飯店總經理林子寬今天接受中央社訪問表示，先前住房率只要達7、8成客房就全開，目前的住房率僅約3成，不需要這麼多的客房，為節省不必要的人力、水電等開銷，因此暫時先關掉10個樓層的約200間客房。

林子寬也鼓勵員工於這段時間先把累積的假先排休完，並進行教育訓練、設備整修等措施，但員工不是放無薪假。

對於整體飯店業這波市場景氣是否如預期於4月回升，林子寬認為，當年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）影響期間約3個月，如果依類似狀況初步研判，希望這次疫情先期觀察至4月能較「審慎樂觀」。

也是高雄老字號的漢王洲際飯店，總裁林富男接受訪問時坦言「景氣真的不佳」，再受到武漢肺炎疫情衝擊，已將原有的200間客房，先暫時關掉120間，而2名員工先休半個月的無薪假，也有員工支援維修部門，並協助共7名員工辦理退休或轉業。

不過，漢王洲際飯店的關係企業墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店，在這波疫情衝擊時的住房率卻逆向增加約5成。林富男表示，因這別墅飯店是獨棟、獨立空調、獨立停車空間等，且還提供因防疫取消出國和旅遊行程者優惠專案，提出退團和退票等證明就可享優惠，墾丁的「碧海藍天」讓訂房率不減反增。

對於飯店市場業者已有員工休「無薪假」，高市府勞工局主任秘書皮忠謀告訴中央社記者，迄未接獲無薪假通報，將主動前往了解。

高市府經濟發展局長伏和中接受訪問時也指出，可以理解旅館業者集中樓層經營有助於管理，並減少支出。市府有協調高雄銀行提供營運周轉金，新台幣50萬元以內以年利率1.58%承貸，也有攤販租金減半等措施，目前還在研擬利息補貼，將視中央紓困計畫再提出。（編輯：黃世雅）1090218

傳因武漢肺炎關樓層 高雄漢來：嚴控成本

（中央社記者余曉涵台北18日電）媒體報導，高雄漢來大飯店因應武漢肺炎疫情，將原有20層樓房間關了10層，以減少開支。對此，漢來大飯店表示，是以嚴控成本費用因應疫情衝擊。

媒體報導，高雄25年的老字號漢來大飯店擁有超過500間房，原本有20層樓房間，現在關了10層樓，節省不必要開支，另也鼓勵員工多把積假休完，並進行教育訓練、設備整修。

對此，高雄漢來大飯店發出聲明表示，武漢肺炎疫情蔓延重創觀光，飯店業首當其衝，漢來大飯店在春節連假前，就已實施多項保護房客和員工的防疫措施，力求將病毒阻絕於門外。

漢來大飯店表示，針對大量顧客取消訂房，短期則以嚴控成本費用因應，例如集中排房節約能源，節省非必要的差旅、廣告、公關費用，減少聘用計時人員、鼓勵員工消化年假等。

另外，漢來大飯店也指出，趁此時期深入盤點軟硬體經營條件，進行徹底整修和教育訓練，以期顧客回流之後，大幅提升競爭力。

漢來大飯店強調，除配合政府各項防疫措施之外，也期盼中央推出減免租稅或鼓勵國旅等紓困振興方案，政府民間攜手共渡難關。（編輯：葉俐緯）1090218