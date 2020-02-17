桃園觀光業盼地方稅暫緩1年繳 交通部續協調

桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮（圖）、桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進及中華民國旅館商業同業公會全國聯合會副理事長陳盈瑞，3人17日下午聯名發表致交通部長林佳龍公開信，並提出建言呼籲政府協助業者。（桃園喜來登酒店提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年2月17日

（中央社記者汪淑芬、吳睿騏桃園17日電）武漢肺炎疫情衝擊，桃園市觀光旅遊發展協會等今天呼籲交通部長林佳龍，希望部分地方稅暫緩一年繳或分期；交通部說，持續協調，紓困及振興方案敲定後將盡速陸續推出。

桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮、桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進及中華民國旅館商業同業公會全國聯合會副理事長陳盈瑞，下午聯名發表致林佳龍公開信，呼籲依108年度勞工保險納保員工數，給予一定比例實質補貼。

3人也建請中央政府專款補助，以地價稅、房屋稅為計算基準，補助全年或部分月數稅額，減輕業者經營成本；如果中央補助不足，建議地方稅（地價稅、房屋稅或娛樂稅）暫緩1年再繳或分期繳。

交通部官員接受中央社記者訪問表示，相關訴求將研議可行性，評估適度納入紓困及振興方案中，涉及其他部會主責者，將持續協調，方案執行方式敲定後將盡速陸續推出。（編輯：李明宗）1090217