F-16撞山飛官吳彥霆殉職 監委直指人禍彈劾5軍官

空軍F-16戰機於107年萬安演習中發生撞山意外，導致飛官殉職，監察委員包宗和（中）、仉桂美（右）及林雅鋒（左）提案，彈劾空軍戰管中心攔管官史青年等5人，3名監委19日下午於記者會公開說明。中央社記者郭日曉攝 109年2月19日

（中央社記者顧荃台北19日電）空軍F-16戰機107年6月4日發生撞山意外，飛官吳彥霆殉職。監察院今天指出，戰管更改航向且未及時引導戰機爬高，「是人禍，很清楚是人為因素」，彈劾攔管官史青年等5名軍官。

吳彥霆107年6月4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，在新北市五分山失事殉職。監察院通過監委包宗和、仉桂美及林雅鋒提案，彈劾空軍戰管中心攔截管制官史青年、攔截管制官賴文生、管制長盧易舜、管制長莊春源和管制心中主任區劍飛等5人，下午召開記者會說明此案。

監院調查報告指出，當天演習內容由空軍2架F-16型機擔任假想敵，模擬攻擊基隆港，戰機模擬攻擊後，立即以航向090脫離爬高，返回花蓮基地。但當日戰管臨時將脫離航向改為140，又誤以為沒有地障，戰機可以用高度2000呎到龜山島再爬高；戰機受雲層影響無法目視，兩度請求爬高，但戰管因內部問題，致戰機爬高不及，撞擊五分山。

包宗和說，此案「是人禍」，天候不能說沒有影響，如果晴空萬里，戰機要是看到前面有山，當然不會撞上去，但因雲層使駕駛目視發生問題，戰管就是關鍵，「很清楚是人為因素」。

包宗和表示，史青年考量航向090方向有核四限航區，並誤以為航向140沒有地障，徵得賴文生和盧易舜同意後，將脫離航向由090改為140。史青年任務前未查看實施計畫，地障認知錯誤，事後才知道實施計畫與要旨命令中「全程不得低於絕對高度2000呎」的安全規定，且於戰機兩度呼叫「受雲層影響請求爬高」時，命其保持高度2000呎。

賴文生本應於戰機脫離前與民航局的航管完成協調，但任務中受航管圖資錯誤、要求戰機向東修正的影響，反錯誤協調戰機高度保持2000呎，到龜山島再爬高脫離。

盧易舜未查看實施計畫及要旨命令，任務中不知安全規定，未全程守聽，於戰協官協調到龜山島再爬高、戰機受雲層影響請求爬高時，未能主動接替管制或指導處理。

莊春源派赴航管擔任演習空中聯絡官，竟忘記任務，對當日有無空中兵力毫無掌握；航管將演習管制空域的座標輸入錯誤，但因莊春源表示當日沒有空中兵力，因此航管未再確認修正管制空域，造成戰機航向基隆港過程中，不斷被航管要求向東修正。

區劍飛主管戰管中心值勤規定及人員訓練，規定攔管官執行任務前要熟諳地形（障），卻未訂定檢查地障的標準作業程序，衍生誤判航向140沒有地障。

3名監委表示，這5人違失情節重大且明確，經提案彈劾，於2月4日審查通過，已將相關被彈劾人移請公務員懲戒委員會審理。

媒體詢問，航管單位在輸入管制區域時輸錯座標，且演習期間強勢要求軍方戰機的航線向東調整，航管單位及人員是否有責任。

包宗和回應，「有」，監院未來將對民航單位目前的處置提出調查報告，雖然沒有達到彈劾的狀況，但會要求對相關人員重做懲處。仉桂美說，戰管跟航管協調過程中，很明顯是以民航為主，由航管下指令，因此戰機兩次請求都無法拉高。

林雅鋒表示，調查過程中有詢問吳彥霆遺孀的看法，對方希望不要追究戰管同袍的責任，令人動容，但監委仍必須秉公處理進行彈劾，處分由公懲會判定。（編輯：林興盟）1090219