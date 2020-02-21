台灣味見證民主史 阿才的店老闆阿華去世

（中央社記者蘇龍麒、王揚宇台北21日電）過去黨外人士與學運世代常聚集的「阿才的店」，老闆「阿華」今天清晨過世，許多政界友人紛紛發文哀悼，也緬懷昔日把酒論政的那段日子，民進黨立委沈發惠就感嘆「『阿才的店』是我們的青春。」

「阿才的店」是台式熱炒店，老舊陳設的酒館，充滿了台灣古早風情，有名的除了一盤盤的美食外，這家店開張時正逢民主運動黃金年代，黨外人士經常在店內把酒論政，堪稱見證台灣民主史，被喻為另類民主聖地，包括前總統陳水扁等人都曾是座上賓。

第二代老闆阿華熱情好客，和到訪的政界、學運、社運人士打成一片，但對於阿華的本名，卻鮮少人知道。阿華的女兒Eve今天在臉書上發文阿華過世消息，「雖然爸爸才54歲，但我覺得他這一生夠任性夠精彩了。」消息一傳出，熟識阿華的友人紛紛在臉書發文哀悼。

「『阿才的店』是我們的青春。」學運世代成員之一的民進黨立委沈發惠說，聽到這個消息真的很難過，當時不管是社運界、文化界等都在「阿才的店」相聚，店內不只是一個場所，從80年代到現在，也是台灣故事的一部分，相信所有朋友都會很不捨。

前立委姚文智說，在台灣社會力解放的90年代，「阿才的店」是大家交換訊息、抒發情感的地方，酒酣耳熱後，隔天又回到各自領域去打拚。

談到阿華，姚文智對他的印象就是嗓門很大、見人就喝。他也在Eve Yang的臉書留言，希望阿華「一路好酒」。

姚文智回憶起擔任新聞局長任內，曾經辦了一次無國界記者的世界大會，由新聞局協助辦理，本來都找大飯店，他則是把所有的記者帶到「阿才的店」。當時的會議時間是下午，情商只有晚上開店的阿華加開下午場，各國記者在這個場域，很快地理解台灣民主發展的過程。近幾年也有很多外國朋友慕名而來，阿才的店宛如是「民主的夜間櫥窗」、「自由的定目劇」。

「阿才的店」原本位於台北市金山南路與仁愛路口的舊建築，近年來因都更搬到仁愛路二段現址，從第一代老闆阿才，後來轉手到第二代老闆阿華，近年來阿華受病痛纏身，交給女兒Eve經營。（編輯：林興盟）1090221