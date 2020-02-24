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陳時中：滯留武漢台人返國都要包機且隔離檢疫
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情14/100

中央公布病例地點 柯文哲：我們現在順時鐘就好

最新更新：2020/02/24 16:01
台北市長柯文哲24日出席內湖區舊宗社會住宅新建工程開工典禮，針對中央公布武漢肺炎病例所在地，柯文哲受訪時說，「他們轉彎，我們現在都要順時鐘（時中）、不要逆時鐘」、「我們現在順時鐘就好了」。中央社記者王飛華攝　109年2月24日
台北市長柯文哲24日出席內湖區舊宗社會住宅新建工程開工典禮，針對中央公布武漢肺炎病例所在地，柯文哲受訪時說，「他們轉彎，我們現在都要順時鐘（時中）、不要逆時鐘」、「我們現在順時鐘就好了」。中央社記者王飛華攝　109年2月24日

（中央社記者陳怡璇台北24日電）台北市長柯文哲與中央為了是否公布病例地點屢次隔空交火，柯文哲今天說「我們現在都要順時鐘（時中），不要逆時鐘」，並說第24例不在台北市，副市長黃珊珊不知情就無法告訴他。

柯文哲日前曾表示，他不知道第24例「北部女」確切地點，並拿中國大陸刻意隱匿疫情來比喻；指揮中心指揮官、衛福部長陳時中則反擊地方首長要扛起責任、不要害到其他縣市。

台北市長柯文哲今天出席內湖區舊宗社會住宅新建工程開工典禮，接受媒體聯訪時被問及中央公布武漢肺炎病例所在地，他說「他們轉彎，我們現在都要順時鐘、不要逆時鐘」、「我們現在順時鐘就好了」。

至於第24例病例，柯文哲表示，因為案例不在台北市，所以副市長、北市應變小組總指揮官黃珊珊就不知道、就無法跟他講。

柯文哲表示，他們也在討論要公佈到什麼程度，「說公布到哪一路、哪一號、哪一樓，這又太過分了」，他的同學跟他說，公開透明是ok，但要到什麼程度要再想一下。

媒體追問關於醫護人員禁止出國，柯文哲認為平常心、個案處理即可，到目前為止疫情控制得還不錯。

柯文哲說，如果社區感染到群聚程度，北市就會開設一級應變。（編輯：李錫璋）1090224

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