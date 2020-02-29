胡扯當街燒死患者 散布疫情假消息14小時被逮

莊姓男子涉嫌轉貼「台灣疫情失控」假訊息。案經宜蘭警方追查，在轉傳貼文14小時內通知他到案，訊後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」函送法辦。（圖取自facebook.com）

（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）莊姓男子涉嫌轉貼「台灣疫情失控」假訊息。案經宜蘭警方追查，在轉傳貼文14小時內通知他到案，訊後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」函送法辦。

宜蘭縣警察局副局長徐歆上午召開記者會表示，這類訊息顯然為不實貼文，警方在莊男轉傳假訊息後14小時內，在新北市通知他到案，並在昨天依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，函送新北地檢署偵辦。

徐歆說，25歲莊男27日在個人臉書（Facebook）轉貼帳號Tang Jiacheng於全球華人軍事聯盟的貼文，內容提及「台灣疫情失控，軍方接管台北，蔡當局當街燒死疫情患者」及「台北現在一車一車的屍體往火葬場...」。

警方調查，帳號Tang Jiacheng設於中國大陸，假訊息所附照片是2015年5月19日總統就職典禮前，一名男子在總統府前自焚畫面，貼文者顯然以移花接木方式散布假消息。

警方呼籲，違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可處3年以下有期徒刑、併科新台幣300萬元以下罰金。民眾接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，應先查證內容是否屬實；即使出於善意提醒，也可能涉及散播假訊息行為，民眾千萬要小心謹慎，以免觸法。（編輯：孫承武）1090229