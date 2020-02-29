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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情23/100

武漢肺炎／網傳台人入泰將隔離14日 外交部：假訊息

最新更新：2020/02/29 13:00
網傳泰國政府宣布台籍人士入境將遭隔離14日，外交部向泰國駐台代表處查證，證實此傳言不符事實，是假訊息。（示意圖／中央社檔案照片）
網傳泰國政府宣布台籍人士入境將遭隔離14日，外交部向泰國駐台代表處查證，證實此傳言不符事實，是假訊息。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者陳韻聿台北29日電）全球武漢肺炎疫情擴大。外交部表示，昨天網路有流言指泰國政府宣布台籍人士入境將遭隔離14日，經向泰國駐台代表處查證，證實為假訊息。外交部提醒，協助傳播謠言可能觸法。

外交部上午發布澄清聲明，網路有傳言指為防武漢肺炎疫情擴大，台灣、中國（含香港澳門）、日本、韓國及義大利等國民眾，入境泰國將遭隔離14日。經外交部向泰國駐台代表處查證，證實此傳言不符事實，是假訊息。

根據外交部說明，泰國衛生部日前宣布，泰國民眾若曾前往台灣、中國（含香港澳門）、新加坡等已發生社區感染的國家地區，返泰後應自主健康管理14日。

外交部強調，泰方是呼籲本國民眾做好自主健康管理，並未限制特定國籍外籍人士入境，也未對台籍人士實施任何管制。外交部呼籲，切勿輕信網路謠言，以免受害，而協助傳播謠言，則可能觸法。（編輯：張均懋）1090229

網傳台灣人赴泰隔離14天 駐泰處澄清無此事

（中央社記者呂欣憓曼谷29日專電）武漢肺炎疫情延燒，這兩天網路盛傳台灣人赴泰旅遊要先自我隔離14天。駐泰代表處今天澄清，泰國政府並未公布這樣的措施，泰國目前是在各主要機場對入境旅客進行體溫檢測。

目前泰國並未針對任何國家發出旅遊禁令，不過從中國、日本、韓國、新加坡、台灣、香港和澳門來的旅客，抵達泰國的機場後必須經過身體掃描和體溫檢測儀器，如果發現有發燒症狀，就會被送往醫院做進一步檢查。

泰國公共衛生部在26日發出公告，建議泰國人非必要不要前往9個國家或地區，包括中國、香港、新加坡、義大利、澳門、台灣、伊朗、韓國部分地區及日本部分地區。

公共衛生部官員指出，如果泰國人自這9個地方返泰，政府目前不會祭出法律措施，但希望返泰的泰國人可以自主管理14天。

公共衛生部並要求轄下官員不能前往這9個地方，如果有必要的行程，返泰後必須自我隔離14天。

此外，泰國教育部已經要求各級教育機關的教職員和學生若從中國、香港、日本、韓國、台灣、新加坡、馬來西亞和越南返回泰國，必須居家隔離14天後再到校上班上課。泰國幾所大專院校如朱拉隆功大學、法政大學、農業大學和清邁大學也建議師生暫緩或延後前往這些國家。（編輯：陳惠珍）1090229

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