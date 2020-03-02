11台人以色列旅遊喊卡 外交部協調土航助返國

台灣赴以色列旅遊團被迫中止行程並在2日返台，外交部發言人歐江安（圖）表示，駐處與土耳其航空協調後，土航才同意加派專機協助國人返台。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北2日電）台灣赴以色列旅遊團因同班機一名他國旅客確診武漢肺炎，被迫中止行程並在今天返台。外交部還原協調過程，外交部表示，駐處與土耳其航空協調後，土航同意加派專機協助國人返台。

中央流行疫情指揮中心下午表示，國內某旅行社以色列旅遊團等11人，2月28日出發以色列，因班機上一名以色列人確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎），導致全團11名旅客在以色列當局要求下，搭乘同日晚間班機離境至土耳其，而這11名旅客今天已返台。

外交部發言人歐江安也還原回台的協調過程，歐江安表示，台灣駐以色列代表處在2月28日接獲以色列政府通知，台灣旅行團入境所搭乘的土耳其航空班機上有1名他國乘客為武漢肺炎確診者，以色列基於防疫需求，要求全機人員、包括台灣旅行團成員，不分國籍都需要離境。

歐江安指出，以色列相關單位在當天晚間護送台灣旅行團共11人至機場搭機返台。

歐江安也說，旅行團在伊斯坦堡候機期間，台灣駐土耳其代表處與國人保持聯繫，並得知土耳其航空取消該團原訂返台搭乘的航班機位後，立即與土耳其航空溝通，要求儘速安排國人搭機返台，而在駐處協調下，土耳其航空同意加派專機協助國人。

另外，外交部也提醒，武漢肺炎在伊朗疫情持續惡化，鄰近伊朗的土耳其，巴基斯坦等國家均已採取關閉陸路邊境措施，且土耳其、卡達、科威特、伊拉克以及阿聯酋等航空公司均已宣布停飛伊朗航線，外交部因此提升伊朗旅遊警示燈號為紅色，建議國人不宜前往商旅，目前滯留旅客宜儘速離境，並提醒國人注意旅遊安全。（編輯：楊凱翔）1090302

11名台灣旅客前往以色列，卻不巧與卻診武漢肺炎者同機而遭遣返，2日晚間返抵國門，戴著口罩的旅客一走出機艙口，紛紛以雙手緊拉著圍巾或帽沿，不希望被認出，沿途更是低著頭不發一語。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年3月2日