國際奧會宣布 東京奧運7/24如期舉行

（中央社洛桑3日綜合外電報導）武漢肺炎疫情全球蔓延，各界擔憂東京奧運舉辦將受衝擊，國際奧林匹克委員會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）今天明確表示，2020年東京奧運將如期舉行。

哥倫比亞廣播公司體育網（CBSSports.com）報導，亞當斯在記者會上說：「對我們而言，奧運將如期在7月24日舉行，我們有信心預期將在那天舉辦。我們收到的所有建議，都說奧運應該舉行。」

對於東京奧運能否順利舉行的擔憂，是起源於國際奧會委員龐德（Dick Pound）的說法。龐德日前說，關於奧運能否舉辦的問題，最晚將在5月做出決定。

龐德在解釋時並沒有危言聳聽，但他這麼直接地回應，不僅解釋奧運遇到最糟情況的保險政策，還反駁可能將在另一個地點舉辦以免受到疫情影響等等，在在令一些人感到錯愕。

不過，就目前而言，亞當斯的回應似乎是龐德說法的較明確版本。亞當斯說，毫無疑問地，奧運將持續辦理；龐德也請運動員以奧運將舉行為前提，持續進行訓練。

武漢肺炎已經擴散到71國，感染超過9萬2000人，目前已經造成3100多人死亡，其中大多數死亡病例在中國。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090304