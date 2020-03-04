更多編輯台推薦新聞：
韓國男子自曝確診後排隊買口罩 遭強制送醫
國際

韓國男子自曝確診後排隊買口罩 遭強制送醫

武漢肺炎改變全球打招呼方式 謝絕握手與親吻
國際

武漢肺炎改變全球打招呼方式 謝絕握手與親吻

日月潭九蛙全露視為乾旱指標 水利署：錯誤觀念
生活

日月潭九蛙全露視為乾旱指標 水利署：錯誤觀念

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
東北季風增強迎風面短暫雨 北台灣白天19至21度
首頁 / 重點新聞

國際奧會宣布 東京奧運7/24如期舉行

最新更新：2020/03/04 09:39
國際奧林匹克委員會3日明確表示，2020年東京奧運如期舉行。（圖取自國際奧會網頁olympic.org）
國際奧林匹克委員會3日明確表示，2020年東京奧運如期舉行。（圖取自國際奧會網頁olympic.org）

（中央社洛桑3日綜合外電報導）武漢肺炎疫情全球蔓延，各界擔憂東京奧運舉辦將受衝擊，國際奧林匹克委員會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）今天明確表示，2020年東京奧運將如期舉行。

哥倫比亞廣播公司體育網（CBSSports.com）報導，亞當斯在記者會上說：「對我們而言，奧運將如期在7月24日舉行，我們有信心預期將在那天舉辦。我們收到的所有建議，都說奧運應該舉行。」

對於東京奧運能否順利舉行的擔憂，是起源於國際奧會委員龐德（Dick Pound）的說法。龐德日前說，關於奧運能否舉辦的問題，最晚將在5月做出決定。

龐德在解釋時並沒有危言聳聽，但他這麼直接地回應，不僅解釋奧運遇到最糟情況的保險政策，還反駁可能將在另一個地點舉辦以免受到疫情影響等等，在在令一些人感到錯愕。

不過，就目前而言，亞當斯的回應似乎是龐德說法的較明確版本。亞當斯說，毫無疑問地，奧運將持續辦理；龐德也請運動員以奧運將舉行為前提，持續進行訓練。

武漢肺炎已經擴散到71國，感染超過9萬2000人，目前已經造成3100多人死亡，其中大多數死亡病例在中國。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090304

國際奧林匹克委員會發言人亞當斯在記者會上說：「奧運將如期在7月24日舉行，我們有信心預計將在那天舉辦。」（圖取自IOC Media YouTube頻道網頁youtube.com）
國際奧林匹克委員會發言人亞當斯在記者會上說：「奧運將如期在7月24日舉行，我們有信心預計將在那天舉辦。」（圖取自IOC Media YouTube頻道網頁youtube.com）
延伸閱讀
賠錢還是經濟振興 東京能否脫離奧運詛咒專題／令和時代希望之鑰 日人樂觀看東奧東奧是否延期 日本奧運大臣：合約允許年底舉辦武漢肺炎影響 奧運棒球6搶1資格賽延至6/17武漢肺炎最糟情況下 奧會委員：東奧取消或延後一年武漢肺炎疫情延燒 奧運女足資格賽改賽程
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報