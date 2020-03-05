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游錫堃自爆遭恐嚇 88歲老榮民涉案被逮

最新更新：2020/03/05 11:07
立法院長游錫堃4日在臉書自爆收到恐嚇信，刑事局指出已將桃園一名涉案的88歲游姓老榮民依恐嚇罪嫌送辦。（中央社檔案照片）
立法院長游錫堃4日在臉書自爆收到恐嚇信，刑事局指出已將桃園一名涉案的88歲游姓老榮民依恐嚇罪嫌送辦。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北5日電）立法院長游錫堃昨晚在臉書自爆收到恐嚇信。刑事局指出，2月21日獲報後即偵辦，當晚循線查獲桃園一名88歲游姓老榮民涉案，他供稱是關心政治時事而為，全案依恐嚇罪嫌送辦。

游錫堃昨晚在臉書（Facebook）發文指出，2月18日有一名為「游貴湘」的人，具名在臉書上公開對他及家人恐嚇。2月19日，收到署名「游貴湘」的恐嚇信。

信中提到「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」。

游錫堃說，自己2月19日當天就透過國會聯絡人通報警政單位，也問了筆錄，奇怪的是，至今沒有下文。

對此，刑事局今天表示，此案經警政署於2月21日交辦偵處。

警方獲報當天便先取回此案相關物證進行調查，發現信封上寄件資料，署名為桃園市一名游姓民眾。經循線追查其涉有重嫌，當晚7時許便立即派人前往桃園查訪。

經查犯嫌為88歲游姓老榮民，他坦承犯案不諱，並供稱他是因為關心政治時事而提出看法，才寄信要求游錫堃離台及在臉書發表偏激言論。

全案訊後，警方已於3月2日將游姓老榮民依涉嫌恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1090305

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