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游錫堃自爆遭恐嚇報案無下文 警逮嫌稱改電子巡簽

最新更新：2020/03/05 10:17
立法院長游錫堃4日在臉書表示，日前收到恐嚇信，報案後迄今卻無下文，大門巡邏箱也是空的。北市警表示犯嫌已遭刑事局逮捕移送，巡簽方式則改為掃描QR CODE。（中央社檔案照片）
立法院長游錫堃4日在臉書表示，日前收到恐嚇信，報案後迄今卻無下文，大門巡邏箱也是空的。北市警表示犯嫌已遭刑事局逮捕移送，巡簽方式則改為掃描QR CODE。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北5日電）立法院長游錫堃昨晚在臉書表示，日前收到恐嚇信，報案後迄今卻無下文，大門巡邏箱也是空的。據了解，刑事局日前已逮捕犯嫌移送，北市警則說，現在已改為QR CODE方式巡簽。

游錫堃昨天晚上在臉書發文指出，2月18日有一名具名為「游貴湘」的人，在臉書公開恐嚇他及家人，2月19日就收到這名犯嫌的恐嚇信。

游錫堃表示，自己個人安危沒有關係，但家人是無辜的，為什麼都已經報案半個月了，巡邏箱還是空的，沒有任何警察來關心過，立法院長家人的人身安全是這樣，一般民眾怎麼辦。

據了解，犯嫌日前已遭刑事局逮捕移送，警方稍晚將對外說明相關案情。

針對游錫堃指出自家巡邏箱仍是空的，台北市警察局大安分局回應，台北市巡邏簽章表早已於民國107年10月全面改成電子簽章表QR CODE方式巡簽，所有治安要點，都會依規定巡簽，以防制犯罪，轄內員警也都有依規定執行每天巡簽勤務。（編輯：洪學廣）1090305

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