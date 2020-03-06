武漢肺炎陰影糾纏 美股拉回道瓊重挫969點

道瓊指數5日在運輸類股拖累下重挫969點，一反4日飆漲逾千點的走勢。圖為紐約證券交易所。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）美股本週震盪加劇，道瓊指數今天在運輸類股拖累下重挫969點，一反昨天飆漲逾千點的走勢。武漢肺炎疫情蔓延，擔憂經濟的投資人搶進美債避險，促使美債殖利率再創新低。

美股開低走低，午盤賣壓加重，道瓊工業指數一度大跌近1150點，終場重挫969.58點，跌幅3.58%，收在26121.28點。標準普爾500指數下挫106.18點，跌幅3.39%，收在3023.94點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌279.49點，跌幅3.1%，收在8738.59點。

標普500指數11大類股全面收黑，近4個交易日漲跌幅都超過2%，創2011年8月歐債危機衝擊金融市場行情以來最長紀錄。

航運與觀光相關類股在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延後飽受打擊，今天再度淪為投資人「提款機」。

全美3大航空股走勢淒慘，美國航空集團（American Airlines）與聯合航空控股（United Airlines Holdings）跌幅都超過13%，達美航空（Delta Air Lines）股價也重挫7.2%。

隨著多艘郵輪淪為武漢肺炎疫情重災區，郵輪業者股價持續下探，挪威郵輪控股（Norwegian Cruise Line Holdings）與皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean Cruises）分別大跌13.4%、16.3%。

科技股同樣賣壓沉重，蘋果公司（Apple）股價下挫3.2%，臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet跌幅分別達3.4%、4.8%。

費城半導體指數下挫3.1%，昨天猛漲4.94%的氣勢盡失。台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.4%。

武漢肺炎疫情威脅全球經濟，投資人如坐針氈，導致美股2月中旬登上歷史高點後迅速拉回，3大指數上週跌幅都超過10%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現。

本週美股盤勢有如坐雲霄飛車。隨著聯邦準備理事會（Fed）降息預期升溫，道瓊指數2日飆漲1293點，創史上最大單日漲點。聯準會為支撐經濟，3日宣布調降基準利率2碼（0.5個百分點），近12年來首度緊急降息，反而放大投資人憂慮，道瓊指數當天重挫785點。

前美國副總統拜登（Joe Biden）成為民主黨總統初選「超級星期二」大贏家，氣勢壓過左派色彩濃厚的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），華爾街投資人歡騰，刺激道瓊指數4日飆漲1173點。但美股今天再度掉頭拉回，凸顯武漢肺炎陰影徘徊不去。

武漢肺炎自中國向外蔓延，全球確診病例突破9萬例，逾3000人喪命，義大利、韓國等重要經濟體疫情不斷惡化，美國也拉起警報。加州昨天出現首例武漢肺炎死亡案例，官方宣布進入緊急狀態；紐約州加快病毒篩檢，確診病例一夜之間倍增至22例。

股市賣壓沉重，投資人為求避險紛紛湧向相對穩當的政府債券。具指標意義的美國10年期公債價格上漲、殖利率從昨天收盤的0.99%降至0.9%，再創歷史新低，反映投資人持續看壞經濟前景。

美債殖利率下滑恐壓縮銀行業獲利空間，拖累銀行股表現。受美債殖利率牽動的房貸利率也跟著滑落，根據美國聯邦住宅貸款抵押公司（Freddie Mac，簡稱房地美），30年期平均房貸利率今天降至3.29%，創歷史新低。

最新出爐的經濟數據好壞不一。美國勞工部今天公布，截至2月29日當週，初次申請失業救濟金人數減少3000人至21.6萬人；美國商務部公布，美國1月工廠訂單減少0.5%，減幅大於市場預期。

明天出爐的2月官方就業報告預料將牽動美股盤勢。市場預期，美國2月非農業就業人口增加17.5萬人，顯示就業市場尚未受武漢肺炎疫情嚴重衝擊。（編輯：徐崇哲）1090306