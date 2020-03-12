美4月公布匯率操縱國 楊金龍：台灣可能列入觀察名單

美國財政部每年4月公布主要貿易夥伴外匯政策報告，央行總裁楊金龍表示，如果美國沒有改變認定標準，台灣這次可能會被列入觀察名單。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇思云台北12日電）美國財政部每年4月公布主要貿易夥伴外匯政策報告，央行總裁楊金龍今天到立院備詢時表示，如果美國沒有改變認定標準，台灣這次可能會被列入觀察名單。

美國財政部在1月發布最新「半年外匯政策報告」，正式將中國從「匯率操縱國」名單中排除，但仍與德國、義大利、日本、新加坡、韓國等10個國家列入觀察名單，台灣則未上榜。

美國對匯率操縱國列出3項標準，分別為貿易夥伴國對美國貿易順差超過200億美元、貿易夥伴國擁有鉅額經常帳順差，且順差金額高於其GDP的3%、貿易夥伴國持續性進行單邊外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP的2%。

對於立委質詢，中央銀行總裁楊金龍在備詢時表示，台灣目前已符合第1項和第2項標準，如果美國的標準沒有調整，台灣確實有可能會被列入觀察名單中。楊金龍表示，相關單位都知道該狀況，也有在安排如何因應。（編輯：紀淑芳）1090312