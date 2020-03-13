全球股崩 財長盤前喊話：國安基金隨時備戰

武漢肺炎引爆全球股災，美股道瓊指數再崩跌2352點，創「黑色星期一」以來最糟表現；財政部長蘇建榮盤前親上火線喊話。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）武漢肺炎引爆全球股災，美股道瓊指數崩跌2352點，創1987年「黑色星期一」以來最糟表現；財政部長蘇建榮盤前親上火線喊話，國安基金將密切關注，適時因應，若有必要不排除召開臨時會進場。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）全球擴散，陸續衝擊主要經濟體表現，昨天歐美股崩跌。美股道瓊指數繼11日大跌1464點，12日再重挫2352點，跌幅9.99%%，創史上最大單日跌點，寫下1987年10月19日「黑色星期一」（Black Monday）崩跌22.6%以來最糟表現，標準普爾500指數及那斯達克綜合指數也重挫逾9%。

財政部上午近7時臨時發出採訪通知表示，財政部長蘇建榮、財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華，於8時15分召開記者會，說明台股基本面仍穩健，國安基金將密切關注，適時因應，向投資人喊話。

蘇建榮表示，隨武漢肺炎全球擴散，全球經濟面臨嚴峻挑戰，是無可避免的情形，但國內經濟實質面仍審慎樂觀，希望投資人能夠對國內經濟有信心，讓股市、匯市穩健發展，包含金管會、中央銀行及財政部都會陸續採取相關作為。

阮清華則指出，美股昨天重挫近10%，歐洲主要股市也大跌逾10%，觀察近兩週，從2月24日至3月12日，全球主要股市均呈跌勢，歐、美股市跌幅較大，其中法股跌幅達32.93%、德股32.54%、英股29.26%、美國道瓊26.88%，相較台股跌幅僅10.82%，僅大於陸股3.82%，跌勢較輕微。

阮清華說，近期亞股較歐、美股市跌幅較小，主要係因亞股前已先行反映，與歐、美目前正面臨疫情擴散，造成股市大跌不同，連動性亦較低。

阮清華強調，台灣疫情控制穩定有序，基本面良好，本益比及殖利率佳，且出口持續成長，加以政府推動各項防疫及振興經濟措施，對股市有實質支撐，投資人要保持信心，不需要過度恐慌，「不是別人跌，我們（台灣）就一定要跌。」

阮清華表示，國安基金永遠都是備戰狀態，近期一直密切關注國內外股市、疫情及經貿發展變化，若股市、金融市場出現不理性失序情況、達到進場條件，必要時會報請行政院召開國安基金管理委員會臨時會議，研議是否進場。（編輯：張均懋）1090313