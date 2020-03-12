川普歐洲禁令升高經濟衰退疑慮 亞股哀鴻遍野

（中央社香港12日綜合外電報導）美國總統川普下令30天內禁止來自歐洲的旅客入境，以遏止武漢肺炎疫情擴散，升高市場憂心全球經濟陷入衰退的疑慮，引發股市和油市重挫，亞股跌趴，曼谷股市收盤甚至跌逾10%。

世界衛生組織（WHO）昨天正式將新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情定義為全球大流行，並抨擊對於疫情傳播不作為的情況令人擔憂。

亞股原本已因世衛的最新宣布全面重挫，之後又受到川普的歐洲禁令影響進一步大跌。

曼谷股市收盤大跌超過10%，菲律賓股市收盤跌幅近10%。日本日經225指數收盤重摔4.4%，來到18559.63點。香港恆生指數挫跌3.7%，收24309.07點。上海證券交易所綜合指數挫跌1.5%，收2923.49點。澳洲股市大跌7.4%，創2008年金融危機以來最大單日跌幅。

首爾及新加坡股市跌幅都超過3%，雅加達股市重挫逾5%，孟買股市急跌逾8%，威靈頓股市大跌近5%．台北股市也挫跌4.3%。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1090312

日本日經225指數收盤重摔4.4%，來到18559.63點。圖為12日盤中情形。（共同社提供）

三大法人聯手狂砍451億 台股重挫471點

（中央社記者韓婷婷台12日電）美國總統川普端出的一籃子救市方案讓市場大失所望，台股今天殺聲隆隆，內外資也同步大賣，三大法人賣超金額達新台幣451.6億元，收盤重挫471點，收在10422點。

台股在開低後恐慌情緒高漲，多殺多加上融資斷頭壓力出籠，摜壓指數一路探底，盤中大跌超過500點，一度跌破10400點、達10359點，終場勉強守住10400點。

根據台灣證券交易所統計，今天外資賣超368.22億元、投信賣超20.22億元，自營商賣超63.16億元。

外資持續從台股中提款，本週以來賣超金額已達1221.58億元，累計今年以來賣超逾3482億元，值得注意的是，外資在台指期部位則是連續2個交易日做多，昨天增持多單4244口，今天再加碼6096口，期現貨呈現不同步操作。

法人表示，台股今天一路探底，內資加入殺盤行列也是主因，尤其是近期買多於賣的投信，一口氣賣超20億元，來自於自營商的權證避險單也倒出超過40億元，都讓盤面上多殺多的氣氛更為明顯。

此外，法人也認為，台股跌破11000點及年線11082點之後，毫無止跌跡象，也讓融資籌碼出現鬆動，本週以來融資雖有開始降低水位的跡象，但僅減少37.09億元，減幅僅2.71%，相較於加權指數至昨天的跌幅3.78%，顯有不足，在市場瀰漫恐慌氣氛下，融資今天恐也跟進自我了斷的行列。（編輯：鄭雪文）1090312