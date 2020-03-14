戴資穎全英羽賽霸氣闖關 4強將碰瑪琳

台灣羽球一姐戴資穎（圖）14日在全英羽球公開賽女單8強，全場僅費時30分鐘，就以21比9、21比11輕取世界排名17的泰國好手彭帕薇。（圖取自twitter.com/YonexAllEngland）

（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在全英羽球公開賽女單8強，全場僅費時30分鐘，就以21比9、21比11輕取世界排名17的泰國好手彭帕薇，4強將與西班牙名將瑪琳爭搶決賽門票。

總獎金110萬美元（約新台幣3336萬元）的2020全英羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級1000系列的頂級大賽，戴資穎過去曾在2017、2018兩度拿下女單冠軍，去年挑戰3連霸卻在決賽不敵陳雨菲，今年她捲土重來，也再次安抵4強。

目前世界排名第2的戴資穎，過去曾和彭帕薇（Pornpawee Chochuwong）交手2次，戴資穎都是贏家，且都以直落二之姿闖關。

今天開賽戴資穎就以一波13比2的攻勢霸氣開局，在一路領先之下，首局就以21比9，讓對手完全看不到車尾燈的巨大優勢輕鬆拿下。

次局對手試圖全力反撲，開賽還勉強能咬住比數，不過戴資穎在9比7領先之際，再用一波6比0攻勢甩開對手追擊，接下來也以21比11輕鬆拍落對手，也拿下晉級4強入場券。

戴資穎下一輪對手，是2016里約奧運金牌得主、世界排名第7的西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），兩人過去14度交鋒，戴資穎雖握有8勝對戰優勢，不過去年3次交手，戴資穎就吞下2敗。

至於台灣第一男雙組合李洋、王齊麟，今天則在首局棄守的劣勢下，連趕兩局後來居上，以18比21、21比18、21比14，擊敗中國組合黃凱祥與劉成，也是兩人合拍以來，首度聯手闖進4強。（編輯：張芷瑄）1090314