蔡宜芳陷不倫戀臉書道歉 否認認愛

前台北市文化基金會副執行長張益贍被爆和民眾黨立法院黨團助理蔡宜芳（圖）婚外情，蔡宜芳15日在臉書上表示，將請一個月的假，也否認有「認愛」一說。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北15日電）前台北市文化基金會副執行長張益贍被爆和民眾黨立法院黨團助理蔡宜芳婚外情，蔡宜芳今天在臉書上表示，將請一個月的假，反省沉潛再出發，她也否認有「認愛」一說。台灣民眾黨黨團副主任柯昱安指出，蔡宜芳職缺已安排同仁接手替補職務。

前台北市文化基金會副執行長張益贍被爆和民眾黨立法院黨團助理蔡宜芳婚外情，2020大選後退出綠黨的桃園市議員王浩宇還在臉書爆料，指張益贍曾被指派和綠黨談合作，並貼出LINE截圖以及照片做為佐證。張益贍遭開除黨籍，對蔡宜芳處以停止黨權一年處分。

蔡宜芳今天在臉書上表示，個人因與友人相處過度親近，逾越朋友之間應有之分際，造成家人困擾，深感抱歉，未來謹守朋友分際。她也表示，自己請一個月的假陪伴家人、重整心情，反省沉潛再出發，感謝大家的關心。

她還引用韓劇「愛的迫降」台詞，「你以為要有縫隙才能釘上釘子嗎？只要釘上釘子就會產生縫隙了。這裡就是釘上釘子的地方，就算沒有證據，照樣能讓你背負罪名，你懂了嗎？」也否認有「認愛」一說。

對此，柯昱安表示，事件發生後，黨團已與蔡宜芳父親聯繫，蔡父表示蔡宜芳會先回高雄休息，再回到學校完成博士學業。

他說，黨團工作繁重無法中斷，蔡宜芳職缺，下週起已安排同仁接手替補其職務。（編輯：黃國倫）1090315