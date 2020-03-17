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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎全球燒是否宣布禁止入境 陳時中：幾乎了

最新更新：2020/03/17 10:30
針對政府何時會宣布外國人禁止入境，行政院長蘇貞昌（右）說，會依照疫情做判斷；至於是否還不是禁止時候，衛福部長陳時中（左）則坦言「幾乎了」。（中央社檔案照片）
針對政府何時會宣布外國人禁止入境，行政院長蘇貞昌（右）說，會依照疫情做判斷；至於是否還不是禁止時候，衛福部長陳時中（左）則坦言「幾乎了」。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北17日電）武漢肺炎疫情全球延燒，國民黨立委廖國棟今天在立法院詢問政府何時會宣布外國人禁止入境。行政院長蘇貞昌說，會依照疫情做判斷；至於是否還不是禁止時候，衛福部長陳時中則坦言「幾乎了」。

防疫資訊

武漢肺炎疫情延燒全球，許多國家紛紛祭出禁止入境措施，廖國棟今天在立法院施總質詢時詢問，政府何時會宣布外國人禁止入境，列席備詢的蘇貞昌表示，基於疫情需要，隨著各國各地的情況，依照專家會議來判斷；疫情發展到哪，應對措施都會超前部署，隨時公布。

陳時中也說，會根據疫情的需要，逐一公布相關措施，廖國棟追問，是否認為現在還不是禁止的時候，陳時中則說「幾乎了」；至於是否隨時都會公布禁止入境，陳時中認為這需要很多的判斷。

廖國棟提醒，疫情到今天為止，馬來西亞、加拿大等國家都禁止入境了，政府要注意什麼時候是禁止的時機，該處理的時候，就要處理。（編輯：林淑媛）1090317

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