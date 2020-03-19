武漢肺炎／居家檢疫者家人住旅館 北市有條件補助7000元

（中央社記者梁珮綺台北19日電）武漢肺炎疫情擴大，台灣境外確診人數不斷增加，今天起入境者一律居家檢疫14天。台北市副市長黃珊珊說，居家檢疫者的家人若到其他旅館居住，台北市有條件補助新台幣7000元。

黃珊珊下午2時主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第22次應變會議，會後接受媒體聯訪時，做上述表示。

黃珊珊表示，目前台北市推動3間防疫旅館全數額滿，而隨著肺炎疫情蔓延，未來有居家檢疫需求者會愈來愈多，而有些家庭無法讓居家檢疫者居住，會試著請居家檢疫者的家人到旅館居住，台北市會給予補助。

她說，若居家檢疫者設籍在台北市，家屬到旅館居住，屆時該名居家檢疫者可持居家檢疫證明、戶口名簿及家人住在旅館14天的收據，向台北市觀傳局申請補助7000元。

另外，台北市老人共餐聚點、親子館延到6月底開放；台北市政府下週也會送給各里長防疫工具包，備有配用口罩、消毒酒精等。（編輯：方沛清）1090319

居家隔離或居家檢疫的家人需和隔離、檢疫者保持1公尺以上距離、盡量配戴口罩、用肥皂勤洗手等防疫規範。（疫情指揮中心提供）

居家隔離、居家檢疫者應該隨時配戴口罩、不得外出、用肥皂洗手等規則。（疫情指揮中心提供）

台北市19日宣布與白石集團瀚寓酒店合作，成為北市第3間防疫旅館，房客在房間內可掃描QR Code進入網頁，購買需要的生活用品與食物。中央社記者張新偉攝 109年3月19日

台北市政府19日宣布與白石集團瀚寓酒店合作，成為北市第3間防疫旅館，酒店提供9坪起跳的大坪數房間，配有流理台、微波爐、冰箱以及Wi-Fi等設備。中央社記者張新偉攝 109年3月19日