日公布共軍4軍艦航經台灣東部 國防部監偵

（中央社記者游凱翔台北19日電）日本防衛省統合幕僚監部今天公布，共軍4艘軍艦昨天由台灣東部海域，航經日本宮古海峽返回中國；國防部對此表示，對台灣周遭海空域狀況，均依聯合情監偵等作為掌握，民眾可放心。

源自中國的嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）武漢肺炎疫情肆虐全球，造成中國共軍、韓國軍方、美國五角大廈內部感染，衝擊各國軍事戰力，但共軍仍在此刻不時以機艦繞台，進行文攻武嚇。

根據日本防衛省統合幕僚監部今天公布的監測資料顯示，共軍的海軍艦隊，共4艘軍艦昨天上午由台灣東部海域，航經日本宮古海峽返回中國。

國防部發言人史順文少將對此表示，國防部對於周遭海空域狀況，均依聯合情監偵等作為充分掌握，民眾可以放心。

根據日方公布資料顯示，分別有1艘052D型驅逐艦「西寧號（舷號117）」、2艘054A型飛彈護衛艦「濰坊號（舷號550）」、「安陽號（舷號599）」、1艘903型綜合補給艦「可可西里湖號（舷號968）」。（編輯：紀淑芳）1090319