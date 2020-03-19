更多編輯台推薦新聞：
全球紛祭封城令防武漢肺炎 5億人受影響
國際

全球紛祭封城令防武漢肺炎 5億人受影響

楊金龍：央行降息要快要勇敢
產經

楊金龍：央行降息要快要勇敢

民眾搶買物資 陳時中：台灣沒有恐慌的理由
生活

民眾搶買物資 陳時中：台灣沒有恐慌的理由

武漢肺炎／居家檢疫者家人住旅館 北市有條件補助7000元
地方

武漢肺炎／居家檢疫者家人住旅館 北市有條件補助7000元

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

日公布共軍4軍艦航經台灣東部 國防部監偵

最新更新：2020/03/19 22:04
日本防衛省統合幕僚監部19日公布，共軍4艘軍艦18日由台灣東部海域，航經日本宮古海峽返回中國。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部網頁mod.go.jp）
日本防衛省統合幕僚監部19日公布，共軍4艘軍艦18日由台灣東部海域，航經日本宮古海峽返回中國。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部網頁mod.go.jp）

（中央社記者游凱翔台北19日電）日本防衛省統合幕僚監部今天公布，共軍4艘軍艦昨天由台灣東部海域，航經日本宮古海峽返回中國；國防部對此表示，對台灣周遭海空域狀況，均依聯合情監偵等作為掌握，民眾可放心。

源自中國的嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）武漢肺炎疫情肆虐全球，造成中國共軍、韓國軍方、美國五角大廈內部感染，衝擊各國軍事戰力，但共軍仍在此刻不時以機艦繞台，進行文攻武嚇。

根據日本防衛省統合幕僚監部今天公布的監測資料顯示，共軍的海軍艦隊，共4艘軍艦昨天上午由台灣東部海域，航經日本宮古海峽返回中國。

國防部發言人史順文少將對此表示，國防部對於周遭海空域狀況，均依聯合情監偵等作為充分掌握，民眾可以放心。

根據日方公布資料顯示，分別有1艘052D型驅逐艦「西寧號（舷號117）」、2艘054A型飛彈護衛艦「濰坊號（舷號550）」、「安陽號（舷號599）」、1艘903型綜合補給艦「可可西里湖號（舷號968）」。（編輯：紀淑芳）1090319

日本防衛省統合幕僚監部公布，共軍「安陽號（舷號599）」、「可可西里湖號（舷號968）」等4艘軍艦，18日由台灣東部海域，航經日本宮古海峽返回中國。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部網頁mod.go.jp）
日本防衛省統合幕僚監部公布，共軍「安陽號（舷號599）」、「可可西里湖號（舷號968）」等4艘軍艦，18日由台灣東部海域，航經日本宮古海峽返回中國。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部網頁mod.go.jp）
延伸閱讀
中國批以疫謀獨 總統：政治狹隘思考無益疫情武漢肺炎之際共軍機再擾台 戰機升空廣播驅離共機夜間高難度擾台 學者：強調戰力未受疫情影響
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報