武漢肺炎之際共軍機再擾台 戰機升空廣播驅離

（中央社記者游凱翔台北16日電）國防部今天表示，共軍空警500、殲11等型機晚間7時在台灣西南方海域執行夜間飛行訓練，期間曾接近台灣防空識別區（ADIZ），空軍偵巡機升空監控，實施廣播驅離後共軍機飛離。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱武漢肺炎）疫情從中國快速蔓延至全球之際，共軍仍派遣軍機擾台。

國防部晚間發布新聞稿表示，偵獲共軍空警500、殲11等型機在晚上7時許於台灣西南方海域執行夜間飛行訓練，期間曾接近台灣防空識別區（ADIZ），經空中偵巡戰機適切應對，實施廣播驅離後共機飛離台灣防空識別區。

國防部指出，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海空域狀況，均能全程監偵，充分掌握與應處，護衛國土安全，籲請民眾放心；根據國防部公開的訊息，今天晚間共軍的行為是首次在夜間擾台，過去都是發生在白天。

上一次共軍擾台的日期，則是2月9日及10日。當時殲11、空警500、轟6等型機，9日上午經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，並執行遠海長航訓練，國軍F-16掛載實彈緊急升空伴飛；10日共軍又再派遣轟6等型機擾台，期間曾短暫逾越海峽中線，共軍在短短24小時內，兩度擾台執行訓練。

無獨有偶，美軍2月12日則派遣1架美軍MC-130J型機、2架美軍B-52轟炸機，分別在台灣西部的台灣海峽中線、台灣東部空域飛行，戰略學者蘇紫雲解讀，美軍是回應共軍對台的文攻武嚇，同時由於同時現蹤台灣東、西部，是十分罕見的兵力配置。（編輯：蘇志宗）1090316