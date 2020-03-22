網傳口罩出口巴拉圭假訊息 竹科工程師遭逮

（中央社記者黃麗芸台北22日電）竹科36歲蕭姓男工程師日前在臉書社團撰發外交部出口口罩援助巴拉圭的不實訊息，刑事局接獲外交部檢舉，循線追查發現蕭男以翻譯軟體自翻西班牙文網路新聞而有誤導，依法送辦。

刑事局偵查第二大隊今天宣布偵破兩則假訊息案，起因為昨天接獲外交部移請偵辦兩件不實訊息情資。

首先，警方獲報指有網友在「逐柯攻城師」臉書粉絲專頁留言，內容說「吳釗燮部長，你知道台灣人一周只能買3片口罩嗎？疫情指揮中心很辛苦，你卻在扯後腿嗎？」，同時附上巴拉圭當地新聞連結畫，以及寫有「外交部的工作不是諂媚中國，是諂媚巴拉圭，煩請吳部長說明」的內容圖片，直指台灣出口口罩援助巴拉圭的不實訊息。

根據警方調查了解，外交部昨天已發布新聞澄清，其口罩援助是駐巴拉圭大使館就地進行緊急採購，並非國內輸出，上述內容確屬虛假不實，試圖影響國內防疫工作及民眾對政府的信心。

經循線追查發現，發文者即為「逐柯攻城師」粉絲專頁管理者蕭男，並於昨天通知他到案說明，蕭男坦承是因為看到巴拉圭的西班牙文新聞，自行利用軟體翻譯後，認為和政府禁止出口口罩政策有所出入，才會自行撰發文章，得知真相後也立即將文章下架。

全案詢後依違反社會秩序維護法第63條送辦裁處。

此外，還有一名臉書帳號徐姓網友日前在網路留言「CHINA TAIWAN給美國爸爸捐口罩前，原來已經給巴拉圭友邦援助了，出口禁令在哪裡？」，同樣經外交部證實為假訊息。

刑事局追查此帳號發現，徐姓網友自稱是現居韓國首爾的中國人，且打卡地點均在韓國及南非等國家，顯見此不實訊息為境外人士刻意所為，目前此文章已自行下架。（編輯：李亨山）1090322