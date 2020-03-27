妙天為首國會政黨聯盟 31日解散

（中央社記者范正祥台北27日電）由悟覺妙天擔任黨主席的國會政黨聯盟2020大選進軍立法院失利，今天在臉書發文表示，「美好的一仗我們已經打完」，階段性任務已經達成，自3月31日正式解散。

國會政黨聯盟透過網站和臉書發文公告，已於3月23日依政黨法第28條第1項規定，召開全國黨員代表大會並決議，自3月31日正式解散。

國會政黨聯盟秘書長高國慶今天下午回應中央社記者查證時，確認相關訊息。

國會政黨聯盟在臉書發文表示，自成立以來，秉持要給人民過好日子的理念，希望透過政治參與帶給民眾更好的生活，「美好的一仗我們已經打完，感謝各位朋友一路的扶持。」

文中指出，選舉已經結束，執政黨獲得多數選民的付託，國會政黨聯盟期待政府好好執政，以不負選民的付託。而現在也是台灣社會應該化解對立，促進團結的時刻，當前新冠肺炎疫情全球蔓延，目前政府有能力應付疫情，給予肯定。

2020年立委選舉，眾多小黨爭食政黨票，但僅台灣民眾黨和時代力量過5%，分別分到5席及3席不分區，其他小黨都未能獲得席次，國會政黨聯盟得票率0.28%。（編輯：蘇志宗）1090327