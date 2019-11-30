蘇嘉全牽線爭取支持 妙天：感受到蔡總統誠心

（中央社記者溫貴香台北30日電）一向被視為立場較親藍的國會政黨聯盟主席悟覺妙天，今天在南港道場的活動，立法院長蘇嘉全也出席。外傳蘇嘉全牽線爭取妙天支持蔡總統，妙天受訪時坦言有和蔡總統見過面，也感受到蔡總統的誠心。

對於2020支持誰，妙天說，讓他們（信徒）自己高興選誰，就鼓勵他們去選喜歡的。

妙天也說，期待國民黨更團結，現在好像在打爛仗；至於會不會再和韓國瑜同台，他表示，應該沒有了，他主要是推動佛法。

據了解，蘇嘉全和妙天同為屏東人，兩人為舊識，這次妙天雖先表態支持韓國瑜，但蘇嘉全認為總統大選和立委選舉是全國性的大選，各方的人士都應該是爭取的對象，因此也積極接觸，爭取各種支持。

蔡總統原本上午將出席妙天在南港道場的活動，但行程突然取消，蔡總統在台北市受訪表示，這件事情有溝通誤差，已請蘇嘉全代表致意。

妙天帶領的國會政黨聯盟，一向被視為較親藍，月初在凱達格蘭大道舉辦建黨週年黨慶時，國民黨總統參選人韓國瑜親臨致賀，妙天還公開祝韓國瑜當選。

面對媒體詢問，妙天坦言已經和蔡總統見過面，蔡總統表示儘快會去看他們禪修；對於是否感受到蔡總統誠意，妙天正面回應說，蔡總統很誠心，是很細膩的人。(編輯：黃瑞弘/紀淑芳)1081130