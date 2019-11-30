朱立倫：韓國瑜非典戰法 爭取未表態者支持

（中央社記者余祥台北30日電）國民黨總統參選人韓國瑜呼籲支持者接到民調電話回答支持總統蔡英文，前新北市長朱立倫今天說，韓國瑜有很多非典戰法，也許過兩天又有新的戰法，大家不用擔心，接下來在最後關頭衝刺，爭取未表態者的支持。

朱立倫今天上午出席立委參選人賴士葆競總成立活動會前受訪時表示，民眾投票意向基本上已經決定好了，剩下的是未表態的這一塊，在最後關頭衝刺爭取支持；至於韓國瑜籲民調唯一支持總統蔡英文是否可能影響立委選情，朱立倫說，短期內不會。

韓辦發言人葉元之上午接受媒體聯訪則表示，民調已經失真，任由民調這樣下去反而拖垮選情，不如把遊戲規則打破，讓選舉回歸單純。

葉元之說，有民調說蔡韓差距30幾個百分點，已經不具參考價值，變成選舉操作工具，蔡總統只重視數據，越來越驕傲還嗆選民；以他們看到韓國瑜活動的熱度，對選情很有把握，民調就讓蔡總統去玩。

葉元之說，他們一直希望把選戰主軸拉回國政討論，國政顧問團昨天推出26個面向的政策，韓國瑜傾聽之旅也會以政策為主，希望民進黨停止抹黑。他並呼籲蔡總統和韓國瑜辯論，不要怯戰，選戰一定要辯論，沒有理由拒絕。

至於新北市長侯友宜是否可能在12月與韓國瑜同台，葉元之說，就他所知，兩人一定會同台。（編輯：林興盟）1081130