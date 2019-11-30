林錫耀：大選驚奇連連 總統選情民調自7月逆轉

2020大選選情愈來愈激烈，總統蔡英文（前右2）連任全國競選總部總幹事林錫耀表示，民調7月開始逆轉，總統支持度穩定成長。圖為17日總統與搭檔參選的賴清德（前右）、行政院長蘇貞昌（前左起）、副總統陳建仁等人出席全國暨台北市競選總部成立大會。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北30日電）2020大選選情愈來愈激烈，總統蔡英文連任全國競選總部總幹事林錫耀表示，民調7月開始逆轉，總統支持度穩定成長、國會拚過半往好的方向發展，最後決戰兩大關鍵是拉抬立委與激發年輕人投票熱情與意願。

距離明年1月11日投票日只剩下1個多月，林錫耀以「驚奇連連」形容2020這場大選。對於目前選情，他認為，對國民黨總統參選人韓國瑜最傷有3因素，分別是背棄對高雄市民的承諾，成為落跑市長；話亂講、政見亂開，給外界「草包」印象；豪宅案連環爆，證明韓國瑜不是庶民、更不是窮人。

他並說，面對外界不斷的指控或踢爆，韓陣營就兩招應戰，不是說抹黑、濫用行政資源，就是說國家機器打壓。

林錫耀也提到，國民黨不分區立委名單更是重傷、令人難以想像。

林錫耀說，反觀民進黨的選情在穩定中成長，總統選情部分，今年7月開始領先，7月到11月5個月間，每個月至少成長5個百分點，有些民調甚至已領先20個百分點，韓陣營與國民黨的打法，可以將原本領先的選情打成目前這般景況，打過多場總統選戰，他是第一次碰到。

對於民調逆轉勝，林錫耀說，改變最大是蔡總統本人與執政團隊，執政3年來，總統把3步當1步走，包括黨產、轉型正義、年改等重大改革搶著推出，弄到最後傷痕累累；九合一敗選後，深自檢討，因應網路時代資訊流通講究速度，行政院長蘇貞昌有一支快速回應民意、宣傳執政三年有成的製作團隊，形塑會做事接地氣的印象。

從客觀因素來看就是香港問題，林錫耀表示，香港選舉結果讓台灣人知道，台灣與香港的距離差1張票，就是選票，而不是機票。

林錫耀說，如無意外，蔡總統的選情會穩定領先，但票沒開出來誰都說不準；不過，對國會過半，他愈來愈有信心，選情往好的方向走。

決戰關鍵力拚國會過半，林錫耀表示，將對關鍵地區的立委加強輔選力量、正副總統幫參選人站台，發揮月暈效應，透過總統的支持能量拉抬立委，透過口語文宣說明所謂兩黨不過半、藍綠一樣爛的迷思，訴諸選民分離投票不是正確的作法。

此外，激發年輕人投票的熱情與意願，林錫耀說，2014年年輕人投票率高，2016年普通，2020年因香港因素，年輕人投票率會提高，選情最後衝刺關鍵就在這兩塊。（編輯：林興盟）1081130