柯文哲合體郭台銘宋楚瑜 訴求超越藍綠

親民黨總統參選人宋楚瑜（中）、前鴻海董事長郭台銘（左）與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（右）30日到新北市土城區，為無黨籍立委參選人李縉穎站台，宋郭柯三人同台攜手造勢，炒熱選情。中央社記者王騰毅攝 108年11月30日

（中央社記者黃旭昇新北30日電）親民黨總統參選人宋楚瑜、台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘今天同台推薦郭台銘子弟兵新北立委參選人李縉穎。柯文哲表示，超越藍綠非消滅藍綠，是翻轉並和平共存。

無黨籍新北市第10選舉區（土城區、三峽區）立法委員參選人李縉穎上午在土城成立競選總部，前老闆柯文哲、郭台銘站台力挺，宋楚瑜與副手余湘合體幫「郭家軍」李縉穎造勢。

郭台銘表示，他掛保證要求李縉穎做到3件事，不違法濫權，「盜採砂石這種生意絕對不可以」、不夫人干政，及實踐他與宋楚瑜國政願景。他希望李縉穎前進國會，實踐台灣為優先科技實驗島理想。

他說，如果李縉穎違法濫權，「我一定第一個把他罷免掉」。

柯文哲表示，李縉穎歷經兩個嚴厲老闆考驗與操練，能夠生存代表有本事。台灣這次選舉，在土城就是最好觀察點，「不但最有看頭，也是台灣的縮影」。

他說，立法院不是只有黨意卻沒民意，政治應超越藍綠但非消滅藍綠，希望擺脫目前藍綠惡鬥泥沼，有翻轉契機並和平共存。

柯文哲致詞後，郭台銘又拿起麥克風並鞠躬表示，他接受柯文哲近日對他的指教，更同意柯文哲說「搞台獨的都是垃圾」，中華民國派絕不能搞台灣獨立。

宋楚瑜則細數當台灣省長時的政績，並推崇郭台銘創造就業機會，是台灣人驕傲。（編輯：李明宗）1081130