更多編輯台推薦新聞：
伊拉克總理宣布請辭 打破兩伊聯盟恐促中東政治洗牌
國際

伊拉克總理宣布請辭 打破兩伊聯盟恐促中東政治洗牌

跳陸橋鑽臭水道覓出路 受困港理大36小時紀錄
兩岸

跳陸橋鑽臭水道覓出路 受困港理大36小時紀錄

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
專訪／歐盟代表：台灣是不可或缺夥伴 盼台歐提升實質關係
首頁 / 重點新聞

柯文哲合體郭台銘宋楚瑜 訴求超越藍綠

最新更新：2019/11/30 14:09
親民黨總統參選人宋楚瑜（中）、前鴻海董事長郭台銘（左）與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（右）30日到新北市土城區，為無黨籍立委參選人李縉穎站台，宋郭柯三人同台攜手造勢，炒熱選情。中央社記者王騰毅攝　108年11月30日
親民黨總統參選人宋楚瑜（中）、前鴻海董事長郭台銘（左）與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（右）30日到新北市土城區，為無黨籍立委參選人李縉穎站台，宋郭柯三人同台攜手造勢，炒熱選情。中央社記者王騰毅攝　108年11月30日

（中央社記者黃旭昇新北30日電）親民黨總統參選人宋楚瑜、台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘今天同台推薦郭台銘子弟兵新北立委參選人李縉穎。柯文哲表示，超越藍綠非消滅藍綠，是翻轉並和平共存。

無黨籍新北市第10選舉區（土城區、三峽區）立法委員參選人李縉穎上午在土城成立競選總部，前老闆柯文哲、郭台銘站台力挺，宋楚瑜與副手余湘合體幫「郭家軍」李縉穎造勢。

郭台銘表示，他掛保證要求李縉穎做到3件事，不違法濫權，「盜採砂石這種生意絕對不可以」、不夫人干政，及實踐他與宋楚瑜國政願景。他希望李縉穎前進國會，實踐台灣為優先科技實驗島理想。

他說，如果李縉穎違法濫權，「我一定第一個把他罷免掉」。

柯文哲表示，李縉穎歷經兩個嚴厲老闆考驗與操練，能夠生存代表有本事。台灣這次選舉，在土城就是最好觀察點，「不但最有看頭，也是台灣的縮影」。

他說，立法院不是只有黨意卻沒民意，政治應超越藍綠但非消滅藍綠，希望擺脫目前藍綠惡鬥泥沼，有翻轉契機並和平共存。

柯文哲致詞後，郭台銘又拿起麥克風並鞠躬表示，他接受柯文哲近日對他的指教，更同意柯文哲說「搞台獨的都是垃圾」，中華民國派絕不能搞台灣獨立。

宋楚瑜則細數當台灣省長時的政績，並推崇郭台銘創造就業機會，是台灣人驕傲。（編輯：李明宗）1081130

延伸閱讀
柯文哲：郭台銘要選當時就選了 怎會接觸親民黨蔡壁如：柯文哲布局2024 柯11/9會郭台銘是否助柯文哲布局2024 郭辦：世事難料

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報