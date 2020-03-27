英國情侶發聲明 對BBC報導引發風波致歉

一名英國女子在台灣居家檢疫，抱怨環境如監獄，英國在台辦事處27日晚間代當事人發布聲明，指出事件被渲染。圖為花蓮縣衛生局公布英國女子居住的隔離場所環境。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者張祈傳真 109年3月26日

（中央社記者陳韻聿台北27日電）BBC報導，一對英國情侶在台灣居家檢疫，卻抱怨檢疫中心像監獄，引發台灣民眾不滿。英國在台辦事處今晚代當事人發布聲明，指出事件被渲染，她事前不知報導內容，並對引發風波致歉。

28歲的道森（Natalie Dawson）與澳洲籍伴侶皮克斯利（Rohan Pixley）14日入境台灣觀光，18日被告知要隔離14天，道森的母親魏佛（Jill Weaver）卻向英國廣播公司（BBC）抱怨台灣隔離環境太差，「像是在監獄」：這則報導今天已下架。

道森在英國在台辦事處代發的聲明中指出，她知道報導引發台灣媒體高度關注，她認為BBC文章的大部分內容並不正確，因此希望對已遭大肆渲染的議題發表看法。

道森強調，她完全尊重台灣的隔離檢疫措施，且從未質疑其重要性。初抵檢疫中心時確實遭遇一些問題，但在管理人員與英國在台辦事處人員協助下，都已獲解決，她非常感激。

她說，她了解母親十分擔心離家很遠、在全球疫情大流行時處於陌生環境的女兒。不過，她從未要求或希望母親與媒體聯絡。道森對後續發生的事件感到很遺憾，也樂見BBC已移除報導。

道森指出，她長期渴望造訪台灣，也非常感謝台灣政府單位在隔離檢疫期間提供她的支持。她對個人引發的風波感到抱歉。

道森和伴侶昨晚已主動向管理檢疫中心的花蓮縣衛生局傳簡訊道歉，表示自己不知BBC報導內容，很抱歉引起軒然大波。（編輯：謝佳珍）1090327