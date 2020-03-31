台北板信銀行遭搶80萬 歹徒桃園龍潭落網

（中央社記者黃麗芸台北31日電）台北市板信銀行大直分行昨天發生搶案，歹徒得手約新台幣80萬元後逃逸，警方今天下午3時許在桃園市龍潭區中興路將涉案54歲陳男逮捕到案，並起獲贓款60萬元及1支改造槍。

根據警方調查，犯下銀行搶案的歹徒昨天上午8時30分許先在台北捷運芝山站搭乘計程車，但女運將駕車至北投區中央北路四段時因內急，臨時到加油站上廁所，竟被歹徒趁機竊走計程車，女運將連忙向警方報案。

偷車歹徒隨後駕車至台北市中山區北安路的板信商業銀行大直分行，於昨天上午10時40分許戴口罩、著黑衣且持改造長槍入門行搶，一進門就朝男保全右大腿開一槍，隨後又朝天花板連開5槍。

影片來源：中央社

歹徒隨後要求兩名女行員將現金裝入其所攜帶的綠色旅行袋，得手約80萬元後，便步行至銀行一旁巷內再駕駛先前所竊計程車逃逸，警方於昨天中午12時30分許在新北市林口區文化二路查獲到遭棄置的贓車。

案發逾28小時，經警方積極追緝，今天下午3時許在桃園市龍潭區中興路一間超商前，將涉案的陳男逮捕到案，同時起獲贓款60萬元和改造槍1支，稍晚將帶回偵訊，以釐清案情和有無共犯。

警方稍晚將召開記者會說明相關偵辦作為。（編輯：李亨山）1090331

台北市板信商業銀行大直分行30日驚傳搶案，歹徒得手約新台幣80萬元後逃逸，警方全力追緝，31日下午在桃園市龍潭區將涉案陳姓男子逮捕，並起獲部分贓款與一把改造槍。中央社記者黃麗芸攝 109年3月31日