蔡總統聘蕭美琴任國安會諮詢委員 4/1就任

（中央社記者葉素萍台北31日電）總統府發言人張惇涵今天表示，為強化對國際事務動態的掌握與因應，持續台灣在國際社會進一步的參與與發展，總統蔡英文決定由前立法委員蕭美琴出任國家安全會議諮詢委員，4月1日就任。

張惇涵表示，蕭美琴長期致力於台灣國際關係與各項對外事務，對於國際局勢了解深入，特別在台美關係、政黨外交、國會外交與台灣的國際參與上，都有長期的貢獻，深獲肯定與信賴。蕭美琴歷任4屆立法委員，超過10年外交及國防委員會專業問政經歷，與豐富的地方服務耕耘，更讓她在推動相關工作上，有更豐富視野與能量。

張惇涵表示，近期因武漢肺炎疫情蔓延，對於國內外政治經濟情勢變化的即時掌握更加必要，尤其在國際輿論高度關注台灣的此刻，無論在強化與理念相近國家合作、暢通台灣的國際溝通，也包括台美關係的持續發展以及印太區域間的交流對話等。因此，蔡總統特聘蕭美琴為國家安全會議諮詢委員，相信蕭美琴能展現國際視野與地方視角，全力襄助總統推動各項重要的國際事務。

蕭美琴是美國哥倫比亞大學政治學碩士，曾任第5、6、8、9屆立法委員、亞洲民主自由聯盟（CALD）主席、國際自由政黨聯盟（LI）副主席、總統府顧問、行政院大陸委員會諮詢委員、海基會董事、民進黨國際事務部主任、民進黨立院黨團書記長、台灣民主基金會董事、新境界文教基會副執行長。（編輯：謝佳珍）1090331