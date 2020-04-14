蘋果股價拉尾盤 大立光重新站回月線大關

受美股費半指數勁揚帶動，台股14日盤中漲勢強，股王大立光也在蘋果股價強拉尾盤激勵下，重新站回月線大關。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北14日電）股王大立光法說會釋出第2季展望疲弱，外資急砍目標價，法說會後股價一度摜破月線大關，衝擊台股及電子股走勢，今天在蘋果股價強拉尾盤激勵下，重新站回月線大關。

大立光第2季展望吹冷風，衝擊股價連2日回檔修正，月線一度失守，今天在美股費半指數勁揚，蘋果股價拉尾盤激勵下，開高震盪穩步推高，早盤漲幅逾3%，最高來到新台幣3815元，重新站上月線3740元之上，激勵電子股轉強，光學類股也受到激勵，除了同為蘋果供應鏈的玉晶光漲幅逾4%外，新鉅科、揚明光均亮燈漲停，先進光漲幅也超過4%，類股人氣有增溫跡象。

大立光9日法說會，第1季繳出超亮眼成績單，但對第2季營運展望看法轉保守，反映出武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的負面衝擊，衝擊法人信心，法人看法依舊多空論戰，外資最新報告普遍維持買進評等、但均下修目標價，目標價的區間從2900元到5000元都有，看法存在極大的差異。

亞系外資認為，大立光第2季下滑，原因在於Android手機客戶砍單，很可能是OPPO、VIVO、小米和三星新機進度調整，加上iPhone 12遞延，導致訂單減少。但大立光受惠多鏡頭和高階鏡頭的趨勢不變，會延到明年爆發，獲利增幅上看一成以上。

外資表示，儘管中低階手機需求較強，大立光仍未打算切入這塊市場，因此將大立光第2季營收預估值調降31%至131億元，相當於季減1%、年減7%。

另一家亞系外資指出，智慧型手機需求的不確定性，可能影響製造商今年下半年升級手機零組件的意願，預計第3季才有機會看到需求能見度提升。

保守派美系外資指出，大立光獲利雖然穩定，不過市場競爭還是帶來隱憂，因此維持低於市場的財務預測，對今明年預估每股純益（EPS）為228元、260元。（編輯：林孟汝）1090414