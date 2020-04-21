美股道瓊重挫592點 國際油價慘跌拖累盤勢

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）美股今天受國際油價大跌拖累，道瓊指數重挫592點，前兩週飆漲15%、創82年來最佳表現的氣勢中斷。武漢肺炎持續威脅經濟前景，美股恐慌指數飆升，本週起震盪恐加劇。

紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價狂跌306%，收在每桶負37.63美元，1983年油市期貨數據彙編以來首見負值；交投熱絡的6月交割期貨價守在20美元以上，但單日大跌18%，顯示油市供過於求情況嚴重。

美股開低走低，午盤受油價崩跌拖累賣壓加重，道瓊工業指數終場重挫592.05點，跌幅2.44%，收在23650.44點。標準普爾500指數下挫51.4點，跌幅1.79%，收在2823.16點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌89.41點，跌幅1.03%，收在8560.73點。

標普500指數11大類股，能源與向來抗跌的地產、公用事業股跌幅都超過3%，表現最差。能源業巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）與雪佛龍（Chevron）股價分別重挫4.7%、4.1%。

波音（Boeing）股價大跌6.8%，為表現最糟的道瓊指數成分股。

指標科技股跌多漲少。蘋果公司（Apple）股價下挫2.1%，微軟（Microsoft）與Google母公司Alphabet跌幅分別達2%、1.4%。近期氣勢旺盛的影音串流業者網飛（Netflix）股價勁揚3.4%，年初以來漲幅擴大到35%。

晶片股走勢疲弱，費城半導體指數下挫2.23%。美光科技（Micron Technology）股價大跌5%；台積電美國存託憑證（ADR）上週漲逾11%，今天回檔2.1%。

受2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，全美經濟幾近停擺，4週內超過2200萬人申請失業給付，零售數據淒慘。但美國政府與聯邦準備理事會（Fed）灑銀彈救市，疫情出現趨穩跡象，投資人憧憬經濟逐漸重上軌道，帶動3月23日跌至3年多來最低點的美股強勢反彈。

道瓊指數上週上漲2.2%，雙週漲幅達15%，創1938年以來最佳表現。即使今天回檔，道瓊指數仍較前波低點翻揚27.2%。

許多分析師質疑美股漲勢與現實脫節，特別是紐約州等疫情重災區短期內難以鬆綁防疫限制，全美安全重啟經濟所需的大規模病毒檢測尚未到位，當前股市行情反映的經濟V型復甦不見得會實現，經濟重啟後疫情是否回溫也是未知數。

這些變數使國際油價承壓，美股短線也可能再陷震盪。素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）走低一個多月後，今天飆升近15%。

投資人除緊盯疫情數據變化外，也密切留意美股財報季的企業財測，從業績展望衡量經濟將受衝擊多長時間。

近1/5的標普500指數成分企業預定本週公布財報。根據金融數據供應商FactSet，今年首季，標普500指數成分企業獲利估計下滑15%。但全美多數地區3月中旬起才陸續實施居家防疫，第2季業績幾乎篤定更糟，假使經濟重啟緩慢，下半年業績也不樂觀。（編輯：王永志）1090421