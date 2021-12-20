台股盤中下殺逾百點 跌破17700點

（中央社記者潘智義台北20日電）台股早盤開低走低，受惠重啟核四公投未過，綠能概念股大漲，但10時過後指數下殺逾百點，跌破17700點。



10時13分止，加權指數來到17701.56點，下跌111.03點，成交值新台幣1156億元，8大類股多下跌，僅泥窯、食品類股上漲。



權值股台積電以平盤607元開出，盤中來到598元，下跌1.48%；大立光也以平盤2235元開出，盤中下跌1.57%；鴻海以平盤103.5元開盤，盤中股價變化不大。



綠能概念股太陽能電池廠茂迪盤中來到38.75元，飆升6.6%；元晶來到44.3元，勁揚5.72%；森威能源來到111.5元，漲6.19%。



風電概念股上緯投控盤中大漲8.96%，來到107元；但世紀鋼則開高走低一度翻黑。



盤中上市漲停股有貿易百貨股凱羿-KY、生產電腦周邊產品的麗臺。



盤中漲停上櫃公司有化工廠大恭、生技股生華科、益安；LED廠南良、傳播印刷股松崗、花王；遊戲文創股辣椒、智冠、大宇資，印刷電路板軟板廠旭軟，通路商全達等，以遊戲文創股居多。



華南投顧董事長儲祥生接受電話採訪表示，核四公投未過，綠能概念股受到投資人青睞，目前只要外資不大賣或小買，本土資金就有機會帶頭衝一下，但因時間已近年底，投資人仍須持盈保泰，選擇今年以來沒怎麼漲的股票，對於漲多回檔的元宇宙、電動車概念股反而應該暫持保留態度。（編輯：張均懋）1101220