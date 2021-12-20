台股跌143點失守17700 法人：短期在月線整理

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（中央社記者潘智義台北20日電）受美股道瓊工業指數大跌532.2點波及，台股今天指數開低走低，終場下跌143.48點，跌破17700點關卡。法人認為，已近耶誕節假期，短線恐在月線17672點附近整理。

加權指數終場收在17669.11點，下跌143.48點，跌幅0.81%，成交值新台幣2604.52億元，8大類股僅泥窯類股上漲，其餘各類股都收黑，其中以機電類股跌最重。

權值股台積電以平盤607元開出，收在598元，跌破600元關卡，跌幅1.48%；大立光也以平盤2235元開出，收在2270元，上漲1.57%；鴻海以平盤103.5元開盤，全場股價變化不大，收在103元，小跌0.48%。

綠能概念股太陽能電池廠茂迪盤中來到38.75元，飆升6.6%，收在37.05元、漲1.93%；元晶盤中來到44.3元，勁揚5.72%，收在41.85元、跌0.12%；森威能源盤中來到111.5元，漲6.19%，收在108元、漲2.86%。

風電概念股上緯投控早盤大漲8.96%，來到107元，收盤99元只小漲0.81%；世紀鋼開高走低，收114元，下跌2.15%。

雖然台股下挫逾百點，包括三福化、中鋼構、台橡、麗台、凱羿-KY仍強勢收漲停板。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電話採訪表示，新變種病毒疫情、美聯邦準備理事會緊縮購債兩大利空已籠罩國際股市一個月，市場恐慌性不高；雖然美股震盪拉回波及台股，但主要還是美元走強，吸引資金流向美國避險所致。

蔡明翰認為，台股短線轉強不易，但快跌也難，利空總需要時間消化，台股將可望在月線附近弱勢整理。（編輯：張均懋）1101220