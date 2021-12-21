大巨蛋工人墜樓防護不完善 北市將罰最高30萬元

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台北大巨蛋旅館大樓工程21日上午有1名工人從地下2樓跌落至地下4樓，導致大腿變形骨折。圖為大巨蛋外觀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北大巨蛋旅館大樓工程今天上午有1名工人從地下2樓跌落至地下4樓，導致大腿變形骨折。台北市勞檢處調查後指出，相關工程未設置防護措施，已勒令停工，將開罰最高30萬元。

台北大巨蛋旅館大樓工程今天上午發生工安意外，台北市勞檢處主任秘書康水順下午接受媒體電訪表示，勞檢處接獲通報第一時間就派員前往現場了解狀況，受傷工人受僱於遠雄巨蛋事業的下游包商，當時在地下2樓進行打掃清潔的工作。

康水順說，意外發生位置在地下2樓的管道間，有1個大概1平方公尺的開口，這個開口僅以易碎材質覆蓋，這名工人不清楚這裡有1個開口，直接踏踩下去就墜樓了。

康水順指出，這個開口平時就有致危險之虞，卻沒有使用圍欄或蓋子等防護措施，已先以違反營造安全衛生設施標準第19條，勒令旅館大樓地下樓層的管道間全數停工，待包商把防護措施都做好後，勘查確認沒問題，才可以復工。

康水順表示，除停工外，勞動局將以職安法開罰新台幣3萬元到30萬元，同時橫向請台北市勞動力重建運用處關懷受傷工人，並輔導申請職災慰問金。

台北市消防局今天上午9時許獲報，指忠孝東路4段附近的台北文化體育園區（大巨蛋）旅館大樓工地有1名35歲男性工人在地下2樓不慎踩空，跌落至地下4樓，導致左大腿變形骨折。（編輯：戴光育）1101221