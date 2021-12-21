更多編輯台推薦新聞：
7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

大巨蛋工人墜樓防護不完善 北市將罰最高30萬元

2021/12/21 15:55（12/21 16:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北大巨蛋旅館大樓工程21日上午有1名工人從地下2樓跌落至地下4樓，導致大腿變形骨折。圖為大巨蛋外觀。（中央社檔案照片）
台北大巨蛋旅館大樓工程21日上午有1名工人從地下2樓跌落至地下4樓，導致大腿變形骨折。圖為大巨蛋外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北大巨蛋旅館大樓工程今天上午有1名工人從地下2樓跌落至地下4樓，導致大腿變形骨折。台北市勞檢處調查後指出，相關工程未設置防護措施，已勒令停工，將開罰最高30萬元。

台北大巨蛋旅館大樓工程今天上午發生工安意外，台北市勞檢處主任秘書康水順下午接受媒體電訪表示，勞檢處接獲通報第一時間就派員前往現場了解狀況，受傷工人受僱於遠雄巨蛋事業的下游包商，當時在地下2樓進行打掃清潔的工作。

康水順說，意外發生位置在地下2樓的管道間，有1個大概1平方公尺的開口，這個開口僅以易碎材質覆蓋，這名工人不清楚這裡有1個開口，直接踏踩下去就墜樓了。

康水順指出，這個開口平時就有致危險之虞，卻沒有使用圍欄或蓋子等防護措施，已先以違反營造安全衛生設施標準第19條，勒令旅館大樓地下樓層的管道間全數停工，待包商把防護措施都做好後，勘查確認沒問題，才可以復工。

康水順表示，除停工外，勞動局將以職安法開罰新台幣3萬元到30萬元，同時橫向請台北市勞動力重建運用處關懷受傷工人，並輔導申請職災慰問金。

台北市消防局今天上午9時許獲報，指忠孝東路4段附近的台北文化體育園區（大巨蛋）旅館大樓工地有1名35歲男性工人在地下2樓不慎踩空，跌落至地下4樓，導致左大腿變形骨折。（編輯：戴光育）1101221

延伸閱讀
影片／大巨蛋工地用挖土機吊鋼筋掉落 缺失遭罰9萬元北市府勞檢大巨蛋第13次違規 罰21萬元大巨蛋反光問題 議員要求解決前不得發使照議員問大巨蛋經營權轉讓 柯文哲：拿到使用執照再說
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族