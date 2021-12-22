共機今年擾台逾940架次 國防部：共軍日趨完備台海周邊封鎖能力

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國防部長邱國正22日上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」，並備質詢；根據報告內容，110年1月迄今，共機擾台已逾約940架次。中央社記者王飛華攝 110年12月22日

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（中央社記者游凱翔台北22日電）國防部長邱國正今天赴立法院專案報告，根據報告內容，今年1月迄今，共機擾台已逾約940架次；中共新式武器將陸續成軍列裝，台海周邊封鎖控制、區域拒止及反介入能力日趨完備，對台灣防衛作戰將形成嚴重挑戰與威脅。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」，並備質詢。

報告書指出，中共迄今未放棄武力犯台，常態性頻密派遣機、艦擾台，企圖造成灰色地帶衝突，軍事威脅及挑釁意味更甚以往，國軍隨時保持高度警戒，嚴密掌握敵情動態，並積極強化自我防衛能力。其中，潛艦國造更是發展不對稱作戰的重要關鍵，建案目前均依計畫節點縝密管制。

國防部統計，今年1月迄今，共機擾台已逾約940架次，並多次在台灣周邊從事針對性及抗擊外軍的軍事行動，繼11月28日首度派遣運油20加油機赴西太平洋從事演訓，近日遼寧號航艦穿越宮古水道執行年內第2次遠海訓練，漸漸完備區域拒止、反介入作戰編組，除增加台灣戰力應對負荷及企圖擾亂軍心士氣，同時對美展現扼控戰略要道與抗擊外軍能力。

報告指出，中共新式航空器、航母、核動力潛艦、驅逐艦及兩棲攻擊艦等將陸續成軍列裝，台海周邊封鎖控制、區域拒止及反介入能力日趨完備，對台灣防衛作戰將形成嚴重挑戰與威脅。

針對應變方式，國防部說明，國軍依防衛作戰「打的需求」，務實檢討武器裝備籌獲，近年戰力整建與戰備整備，以不對稱作戰思維及戰力保存為基礎，已朝「遠距、精準、機動」方向發展，置重點於遠程打擊、制空、制海、國土防衛作戰、資電網路攻防及聯合指管情監偵等六大面向，持續進行聯合戰力整建，以提升國軍整體戰力。

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國防部提到，為因應中共與日俱增的機、艦襲擾，將統整近年來共軍各種軍事威脅行動，持續完備「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」及相關應處程序的修訂；針對共軍機、艦逾越台灣防空識別區的侵擾行為，國軍秉持「愈接近本島、反制力愈強」原則，採多重複式手段，轉用在航機、艦，及三軍防空部隊妥慎應處，增進用兵彈性與兵力節約，並降低肇生事端、引發衝突風險。

針對網路作戰能力，國防部表示，會依新型態網路及電戰威脅，運用資安縱深防禦系統，建構網路偵蒐、防護與反制等作為；另開辦資安管理幹部訓練課程，強化所需職能，培養專業人力，並規劃三軍聯合資電操演，藉演訓對抗驗證，持續強化作戰效能，未來各式機動載具朝「小型、分散、快速部署」方向發展，提升資電裝備存活率，發揮制電磁權的優勢。（編輯：謝佳珍）1101222