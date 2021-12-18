遼寧號等4艦通過沖繩 日本出動出雲號監視

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（中央社台北18日電）日本防衛省統合幕僚監部今天表示，中國海軍航艦「遼寧號」等4艘艦艇本月16日通過沖繩本島與宮古島海域。日本海上自衛隊出動直升機護衛艦「出雲號」等監視。

日本產經新聞報導，中國的航艦遼寧號等4艘艦艇16日通過沖繩本島與宮古島之間南下，從東海航至太平洋。日本海上自衛隊出動直升機護衛艦出雲號等監視偵察，中國海軍船艦並未入侵日本領海或對自衛隊做出危險的行動。

上一次遼寧號被日本觀察到通過沖繩是在今年4月。日本防衛省研判這是因為中國想加強在外洋的行動能力，因此加強警戒。

日本防衛省表示，海上自衛隊15日上午發現在長崎縣的男女群島西方約350公里處，有4艘艦艇朝東南移動，於是出動護衛艦、反潛機持續進行監視，過程中觀察到在東海與太平洋上有艦載直升機從遼寧號起降。除了遼寧號之外，還有導彈驅逐艦、護衛艦、具補給功能的快速戰鬥支援艦各一艘。

遼寧號於2012年服役，2016年首度出沒在太平洋。

出雲號於2013年舉行下水典禮，2015年正式服役。2018年日本內閣通過新的防衛計畫大綱及未來5年（2019年至2023年）的中期防衛力整備計畫，決定將2艘出雲級直升機護衛艦改裝成能搭載F-35B短距起飛戰鬥機的航艦，2021年7月完成第一階段改裝。（編輯：黃自強）1101218