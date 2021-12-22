春節檢疫專案解隔前須採檢 大佳河濱公園設站

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春節檢疫專案上路，台北市政府22日表示，為因應居家檢疫第13天的大量採檢需求，27日起將在大佳河濱公園設置篩檢站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）春節檢疫專案上路，台北市政府今天表示，為因應居家檢疫第13天的大量採檢需求，27日起將在大佳河濱公園設置篩檢站，檢疫者先預約後即可以得來速方式完成採檢。

台北市交通局今天發布新聞稿表示，配合衛生局27日起在大佳河濱公園設篩檢站，市民小巴9路公車將取消停靠「八號水門」、「九號水門」及「大佳河濱公園」3個站位，到站資訊將顯示「交管不停靠」，同時調整往返路線。

台北市衛生局說明，根據中央規定春節7+7及10+4檢疫方案，居家檢疫者在檢疫第13天須進行PCR採檢，除了可至醫療院所採檢外，為方便民眾及舒緩醫院量能壓力，將在大佳河濱公園設立篩檢站至明年2月28日。

衛生局指出，居家檢疫者在檢疫期滿前可預約防疫計程車至大佳河濱公園篩檢站採檢，屆時就可以「得來速」的方式，無須下車、無接觸完成採檢作業，且不收取費用，採檢完就回家繼續檢疫並等待結果。

衛生局提醒，若因身體不適或有採檢需求的民眾請至醫院掛號預約篩檢，另大佳河濱公園篩檢站設置地點靠近車道，會與一般民眾運動場地做好區隔。（編輯：李亨山）1101222