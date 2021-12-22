雞蛋噴印溯源標示2022年起實施 將有業者完整資訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

明年1月1日起將實施雞蛋噴印溯源標示政策，每顆洗選蛋須具生產業者資訊，供消費者辨別。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院長蘇貞昌今天主持「行政院食品安全會報」，農委會報告指出，明年1月1日起，將正式實施雞蛋噴印溯源標示政策，每顆洗選蛋均具完整生產業者資訊，供消費者辨識與查詢。

行政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌今天主持食品安全會報並表示四大公投結果已出爐，其中反萊豬案不同意票大於同意票，代表民眾對政府這一年來，在萊豬開放進口後所做的食安把關措施深具信心。

蘇貞昌說，政府確實做到「清楚標示，萊豬沒來，有萊必追」，一方面依科學證據，接軌國際標準，讓台灣經貿走進國際，另一方面持續為國人安全、健康嚴格把關，並為提升國內養豬產業轉型升級，繼續努力。

農委會會中報告指出，自明年1月1日起，將正式實施雞蛋噴印溯源標示政策，每顆洗選蛋均具完整生產業者資訊，可供消費者辨識雞蛋身分識別與查詢。

蘇貞昌則說，台灣推動農產品標章及溯源制度已具成效，例如日產量2400萬顆的國產雞蛋，在市售散裝雞蛋黏貼溯源標籤部分，覆蓋率達100%，並清楚標示生產日期，這並非每個國家都能做到，是台灣值得驕傲的成績，也保護民眾健康。

行政院長蘇貞昌22日主持行政院食品安全會報。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 110年12月23日

對於近日國內農產品出現被國外進口產品混裝情形，且違法情形日益嚴重，蘇貞昌說，如同他所說明的「有萊必追」原則，國外進口產品亦應查驗清楚，請財政部、經濟部、法務部、衛福部食藥署及公平交易委員會等相關部會務必拿出辦法，不容此一情事再度發生，以確實保護國人健康。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對不肖業者混裝越南茶與台灣茶，卻標示為台灣茶一事，蘇貞昌指出，混充茶已有一段時日，感謝農委會及衛福部分兩階段應用資料勾稽查緝相關業者，其中第二階段更以「秘密客」方式進行查緝，查獲違規案件比例分別為14.2%及29.5%，仍相當高。

蘇貞昌表示，混充茶違法且暴利，更涉及偽造文書、偽造商品檢驗標識等刑責，倘有業者敢以身試法，請法務部及警政署一定依法嚴查嚴辦。（編輯：劉學源）1101222